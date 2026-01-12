Le trame delle puntate de La Promessa in programma dal 19 al 25 gennaio su Rete 4 rivelano che Petra rinuncerà a cacciare Maria Fernandez mentre Adriano farà il suo ritorno alla tenuta per parlare con Catalina.

Petra non licenzia Maria

Lorenzo convincerà Curro a prendere parte ad una gara a cavallo contro Jacobo. Nonostante la sua esperienza, il lacchè cadrà dalla sella, riportando una dolorosa contusione alla schiena. Il ragazzo inoltre scoprirà che il sottopancia è stato manomesso dopo aver notato un taglio netto delle briglie.

Intanto Lorenzo stizzito interrogherà Lope e Vera sulla presenza di Tono a La Promessa.

Il pubblico, a questo punto, scoprirà che Padre Samuel e il cuoco hanno accolto il figlio di Simona all'insaputa di tutti dopo averlo trovato mal ridotto nei territori del marchesato.

Petra, invece, rinuncerà a licenziare Maria grazie all'intervento del prelato. La governante concederà un'ultima chance alla domestica, che continuerà ad apparire molto scossa per la morte di Jana. La donna mediterà di lasciare il lavoro alla tenuta. Teresa, a questo punto, avvertirà Padre Samuel per far cambiare idea alla sua amica.

Adriano torna a La Promessa per parlare con Catalina

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel cercherà di convincere Catalina a cambiare atteggiamento nei confronti di Adriano.

Quest'ultimo farà il suo arrivo alla tenuta per affrontare la marchesina. Allo stesso tempo, Manuel rivelerà alla famiglia di non aver intenzione di trasferirsi in Italia ma di voler trasformare il suo hangar in un'officina dove realizzare motori aerei.

Vera, intanto, approfitterà di una visita a Lujan per andare a trovare Diego. In questa circostanza, la domestica scoprirà che il figlio di Pia è scomparso nel nulla. Ana tornerà alla tenuta con in braccio Diego.

Infine Curro cercherà di convincere Pia a riesumare il cadavere di Jana per vedere se esistono delle macchie sulla pelle riconducibili ad un avvelenamento.

Lope è andato alla ricerca di Tono

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio gennaio su Rete 4, Ricardo ha rifiutato l'ennesima insistenza della moglie, chiedendole di smetterla.

Il maggiordomo ha ordinato ad Ana di raccontare tutta la verità a Santos sulla fine della loro relazione. La donna spaventata ha promesso di lasciarlo in pace, rassicurandogli che avrebbe parlato con suo figlio. Lope, invece, è andato alla ricerca di Tono (Alvaro Quintana) e Candela ha inventato una scusa con Simona per giustificare l'assenza del loro collega dalle cucine. Padre Samuel è riuscito a rintracciare l'operaio rimasto coinvolto in una rissa.