Le trame degli episodi de La Promessa in programma dal 26 al 31 gennaio in prima visione su Rete 4 rivelano che Martina e Jacobo appariranno in disaccordo sui preparativi delle loro nozze. Padre Samuel, invece, scoprirà che Maria ha intenzione di lasciare la tenuta.

Martina e Jacobo discutono sui preparativi di nozze

Curro convincerà Pia a profanare la tomba di Jana per capire la causa della sua morte. La domestica raggiungerà il cimitero dove aprirà il sepolcro della ragazza, scoprendo macchie blu sulla pelle, lingua e unghie.

Il medico, intanto, sottoporrà ad una visita accurata Catalina per i suoi problemi legati alla gravidanza gemellare.

Alonso apparirà molto preoccupato per la salute della primogenita.

Lorenzo e Manuel, invece, rimarranno sorpresi quando scopriranno che Leocadia si è stabilita nella camera da letto di Cruz. Intanto, Martina e Jacobo discuteranno sui preparativi di nozze e l'acquisto delle fedi.

Padre Samuel e Lope fermano la partenza di Maria

Le anticipazioni rivelano che Curro si lamenterà di essere vessato di continuo da Petra, che nel frattempo si avvicinerà a Padre Samuel grazie alla preghiera.

Maria, invece, continuerà ad essere ancora molto colpita dalla morte di Jana e per questo confiderà a Padre Samuel di voler abbandonare La Promessa. Il prelato, a questo punto, proverà a trattenere la domestica come Lope, che le impedirà di presentare le dimissioni.

Anche Manuel chiederà alla domestica di rimanere alla tenuta per affrontare insieme il dolore della perdita di Jana.

Infine Ana litigherà furiosamente con Petra. Santos prenderà le difese di sua madre davanti a Ricardo.

Curro ha trovato lavoro come valletto personale di Lorenzo

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a metà gennaio in televisione, Petra ha minacciato Maria di licenziare dopo le numerose assenze sul lavoro. La donna si è rinchiusa all'interno della sua stanza non riuscendo a superare il dolore della perdita della sua cara amica Jana. Martina, invece, ha raccontato ad Alonso e Catalina che la riunione coi mezzadri è andata molto bene.

Curro, intanto, è stato ripudiato da Alonso anche se poi è stato assunto come lacchè della tenuta.

Il giovane ha così potuto indagare indisturbato sulla morte di sua sorella. In questa circostanza, Curro ha scoperto di essere diventato il valletto personale di Lorenzo, che non ha esitato a rimproverarlo per i suoi errori sul posto di lavoro.

Infine Alonso ha convinto Leocadia a non andarsene mentre Lope (Enrique Fortun) è andato a trovare Tono, ricoverato in una stanza della tenuta dopo essere rimasto coinvolto in una rissa.