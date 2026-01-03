Curro punterà la sua arma contro Pia nelle prossime puntate de La Promessa: "Non mi fido di nessuno, neanche di te", urlerà mandandola via.

Le anticipazioni rivelano che Curro porterà Angela in un casolare e la proteggerà da tutto e tutti. Il ragazzo temerà che Lorenzo possa vendicarsi togliendo la vita alla sua amata, visto che Angela è scappata dalle nozze forzate con lui.

Angela e Curro barricati in un casolare lontano da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la quarta stagione si concluderà con Curro che stringe tra le braccia il corpo di Angela. Dopo tanta sofferenza per la morte di Jana e di sua madre Eugenia, Curro sarà terrorizzato all'idea di aver perso anche la sua amata.

L'inizio della quinta stagione porterà una buona notizia: Angela è viva. Dopo un breve salto temporale sarà chiaro che Curro ha trovato Angela in fin di vita l'ha portata in un casolare. Si scoprirà che la ragazza ha assunto la stessa sostanza che Pia aveva usato per simulare la sua morte: era l'unico modo per scappare dalle nozze forzate con Lorenzo. Il dolore e la paura trasformeranno radicalmente Curro che non avrà nessuna intenzione di riprendere i contatti con la famiglia, né far vedere Angela a nessuno. La ragazza, intanto, si riprenderà giorno dopo giorno e starà sempre meglio. Curro, però, la terrà barricata in un casolare e scatterà ad ogni minimo rumore. Il ragazzo penserà di tenere la sua amata per sempre al sicuro per evitare che le possa accadere quello che è successo a Jana.

Curro saprà bene che Lorenzo non si fermerebbe davanti a niente pur di sposare la ragazza e per questo fuggirà da tutto e tutti.

Curro sarà ossessionato dalla paura di perdere Angela

Nelle prossime puntate de La Promessa, tutti saranno molti preoccupati per Angela e Curro che resteranno al casolare, isolati. Il ragazzo sarà armato e appena qualcuno proverà ad avvicinarsi a loro sarà pronto a fare fuoco. Manuel tenterà di parlare con suo fratello, anche solo per sapere come stia Angela e offrirgli il suo sostegno. Curro, però, uscirà on il fucile e urlerà a squarciagola contro Manuel, obbligandolo ad allontanarsi. Il marchesino insisterà, ma Curro non vorrà saperne. Poco dopo, ci proverà Pia che sarà terrorizzata nel vedere il ragazzo così cambiato.

Curro, infatti, non esiterà a puntare l'arma anche contro di lei, intimandole di andarsene. Pia, in lacrime gli ricorderà che anche lei aveva simulato la morte con dei farmaci ed è stata dura uscirne. La donna, inoltre, ricorderà a Curro che tra loro c'è sempre stato un rapporto di fiducia. Le lacrime di Pia, però, non serviranno: "Non mi fido di nessuno, neanche di te" urlerà Curro, "Non costringermi a sparare".

Un altro caso di simulazione c'era stato già con Pia

Nella scorsa stagione de La Promessa, Pia ha simulato la sua morte per scappare da Gregorio, il marito violento che la rivoleva con sé. In quella circostanza, Pia aveva il supporto di Jana, Romulo e il marchese. La donna ha trascorso un lungo periodo in una grotta che ha messo a dura prova la sua salute.

L'incubo è finito con la morte di Gregorio e il ritorno di Pia a La Promessa. Più avanti, tra la donna e Curro è nato un legame sempre più solido che si è rafforzato con la morte di Jana. I due, infatti, hanno unito le loro forze per indagare.