Non ci sarà pace per il povero Curro nella puntata de La Promessa che vedremo in onda nel tardo pomeriggio del 5 gennaio su Rete4. Il giovane si troverà a dover ingoiare un boccone amarissimo, forse il più difficile della sua vita. Il perfido Don Lorenzo, che sembra provare un piacere quasi diabolico nel vederlo soffrire, non si accontenterà di averlo ferito nell'orgoglio. Il Capitano deciderà di sferrare il colpo di grazia alla dignità del ragazzo: pretenderà che Curro diventi il suo valletto personale.

Umiliazioni e lacrime a La Promessa: il destino crudele di Curro

Sarà proprio Don Ricardo a dare l'annuncio ufficiale davanti a tutti, lasciando la servitù e i signori senza parole. Vi immaginate lo strazio? Quell'ex baronetto, abituato ai salotti e alla bella vita, si ritroverà a dover lustrare gli stivali polverosi del suo patrigno e a correre a ogni suo schiocco di dita. Lorenzo vorrà schiacciarlo, annientarlo psicologicamente, mostrandogli ogni secondo chi è che comanda davvero tra quelle mura. Curro proverà una rabbia sorda, un senso di impotenza che lo logorerà nel profondo, ma si renderà conto di non avere via d'uscita.

A rendere tutto ancora più cupo sarà la situazione con la dolce Angela.

La ragazza, mossa da un sentimento sincero e dal desiderio di rimediare ai malintesi, cercherà disperatamente un ultimo contatto con lui prima di abbandonare per sempre la tenuta insieme a sua madre. Angela si aggirerà tra i corridoi meno frequentati, sperando di incrociare lo sguardo di Curro anche solo per un istante, ma il giovane sceglierà la via del silenzio e del sacrificio. Per onorare la promessa fatta a Leocadia e per evitare nuovi scandali che distruggerebbero quel poco che resta della sua reputazione, Curro si nasconderà, fuggendo dalla donna che ama. Sarà un addio senza parole, consumato nel buio delle stanze della servitù, che lascerà entrambi con il cuore a pezzi.

Drammi in soffitta: Maria Fernandez crolla e Petra finisce sotto accusa

Ma le emozioni forti non finiranno qui, perché nel settore della servitù la tensione esploderà in modo violento. La povera Maria, ancora profondamente scossa e distrutta dal dolore per la tragica perdita di Jana, non riuscirà proprio a ritrovare il sorriso né la forza per svolgere i suoi compiti abituali. Sarà un'ombra che vaga per le cucine, con gli occhi spenti e il cuore pesante.

Questa sua fragilità, però, non susciterà alcuna compassione in Petra. La governante, gelida e spietata come sempre, aggredirà verbalmente la Fernandez, rimproverandola duramente per la sua scarsa produttività e per quel lutto che, a suo dire, sta durando fin troppo.

Le parole di Petra saranno come lame affilate: Maria, già provata nel fisico e nell'anima, non reggerà all'urto e sverrà improvvisamente, crollando a terra priva di sensi davanti allo sguardo inorridito delle colleghe.

Il malore di Maria scatenerà una vera e propria guerra tra le mura de La Promessa. Simona, da sempre protettiva verso le ragazze, non ci starà a guardare e affronterà Petra a muso duro. La cuoca accuserà apertamente la governante di essere un'anima senza cuore e di essere l'unica responsabile del collasso di Maria. Tuttavia, assisteremo a un colpo di scena che ci lascerà a bocca aperta: Teresa, contro ogni aspettativa, prenderà le difese di Petra! La giovane cameriera sosterrà la posizione della governante, creando una spaccatura insanabile tra le domestiche.

Quali saranno le reali intenzioni di Teresa? Starà cercando di ingraziarsi il potere o crede davvero che la disciplina debba prevalere sul dolore?

Segreti scottanti e l'ira di Manuel

Mentre in cucina si consumano questi drammi, Candela si troverà a gestire un segreto troppo grande per lei. La donna rimarrà sconvolta dalla scoperta del ritorno di Antonio, il figlio di Simona. Sapere che il ragazzo è in paese, ma soprattutto che sta attraversando un momento di grande difficoltà, le toglierà il sonno. Nonostante Tonio l'abbia supplicata di mantenere il più stretto riserbo per non far soffrire la madre, Candela sentirà il bisogno di svuotare il sacco.

Correrà da Lope e gli confiderà tutto, sperando che il buon cuoco possa aiutarla a gestire questa patata bollente.

Sarà giusto nascondere la verità a Simona? O il silenzio servirà solo a peggiorare le cose?

Infine, non potremo non soffrire insieme a Manuel. L'erede dei Lujàn sarà sempre più irascibile, annebbiato da un dolore che non riesce a processare. Quando Curro, nonostante le sue stesse sofferenze, proverà ad avvicinarsi al cognato per dargli un po' di conforto e una parola di sostegno, Manuel reagirà malissimo. Lo tratterà con estrema durezza, urlandogli contro e scacciandolo via. Sarà un Manuel irriconoscibile, incattivito dalla vita, che non accetterà mani tese e finirà per allontanare le uniche persone che gli vogliono bene davvero.

Non perdetevi questa puntata carica di pathos, dove i sentimenti saranno messi a dura prova e i destini dei nostri protagonisti cambieranno per sempre sotto il sole cocente della Spagna!