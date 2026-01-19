Nelle puntate de La Promessa che andranno in onda nella settimana che va dal 26 gennaio al 1° febbraio, Catalina darà alla luce la sua prima figlia, ma ci saranno dei seri problemi con la nascita dell'altro bambino. Pia riesumerà il corpo di Jana, e farà una scoperta agghiacciante che confermerà i sospetti suoi e di Curro. Tra Martina e Jacobo ci saranno delle forti tensioni durante l'organizzazione del matrimonio.

Anticipazioni de La Promessa: Pia fa una scoperta agghiacciante sul corpo di Jana

Le trame de La Promessa che vanno fino al 26 gennaio 2026 rivelano che Adriano si presenterà a palazzo e incontrerà Martina, che lo inviterà ad andare via, salvo poi dirgli che avrebbe informato Catalina.

Manuel svelerà la sua intenzione di rimanere in Spagna, mentre Candela rimprovererà Antonio per l'atteggiamento che ha con sua madre.

Pia tornerà profondamente scossa dal cimitero dopo aver riesumato il corpo di Jana. La protagonista, infatti, rivelerà a Curro di aver visto la lingua e le unghie della defunta, e di aver notato un sospetto colore bluastro, cosa che confermerà i sospetti che entrambi avevano circa un possibile avvelenamento. Manuel, dal canto suo, implorerà Maria di rimanere a La Promessa, riuscendo ad evitare che vada via. Tra Martina e Jacobo continueranno le discussioni in merito all'organizzazione del matrimonio.

Catalina partorisce, ma le cose prendono una piega inaspettata

Successivamente, poi, Angela vedrà Catalina allontanarsi da sola nel bosco, così deciderà di seguirla insieme a Curro, considerando le sue condizioni. Poco dopo, i due la ritroveranno da sola, mentre grida di dolore, così scopriranno che le si sono rotte le acque. Entrambi l'aiuteranno a partorire, tuttavia, dopo aver dato alla luce la prima bambina, ci saranno delle complicazioni con l'uscita del secondo. Il dottore Ferrer giungerà al palazzo e comunicherà ad Alonso che Catalina e l'altro bambino sono in pericolo di vita. Trasportarli in ospedale sarebbe un processo troppo lungo e pericoloso, così chiederà se sia possibile dare luogo ad un cesareo d'urgenza a palazzo.

Il Marchese acconsentirà, così il dottore si farà assistere da Maria.

Gli ascolti de La Promessa della puntata del 18 gennaio 2026

Gli ascolti de La Promessa della puntata andata in onda ieri, domenica 18 gennaio 2026, confermano il gradimento del pubblico per la soap opera. La puntata in questione è riuscita a racimolare ben 997.000 spettatori, raggiungendo uno share pari al 5.26%. Un risultato perfettamente nella media e negli standard della serie tv.