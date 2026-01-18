Le prossime puntate de La Promessa, in arrivo su Rete 4, saranno segnate da importanti cambiamenti sia tra i nobili che tra la servitù. Le anticipazioni spagnole rivelano che Curro otterrà finalmente il riconoscimento che ha sempre desiderato, lasciando il servizio per diventare il nuovo segretario di Alonso. Nel frattempo, María e Carlo saranno costretti a fare un passo decisivo per il bene del bambino che aspettano, ufficializzando il loro fidanzamento.

Alonso nomina Curro suo segretario personale

Nelle prossime puntate, Curro sarà determinato più che mai a riconquistare il posto che ritiene gli spetti all’interno della famiglia Lujan.

Pressato da Angela, che lo accuserà di non muoversi per impedire il matrimonio imposto da Lorenzo, il giovane deciderà di affrontare Alonso e di chiedergli apertamente di recuperare il suo status. La sua fermezza colpirà il marchese, che annuncerà davanti alla famiglia e al comandante una decisione destinata a cambiare il futuro del ragazzo: Curro lascerà definitivamente il servizio e diventerà il nuovo segretario personale di Alonso. Il giovane riceverà subito il suo primo incarico ufficiale e, pur ringraziando Angela per averlo spronato, non riuscirà a dissipare la tensione che continuerà a esistere tra loro. Margarita, intanto, gli rivelerà di avere una possibile pista per impedire le nozze di Angela, alimentando nuove speranze proprio mentre Curro inizierà la sua nuova vita professionale.

Maria e Carlo si fidanzano per il bene del loro bambino

Anche la situazione tra Maria e Carlo subirà una svolta decisiva. La tensione tra i due continuerà a crescere e lo staff della tenuta noterà immediatamente il loro nervosismo. Pia tenterà di farli ragionare, ma l’orgoglio di entrambi renderà ogni confronto più complicato del previsto. Nonostante i litigi e le incomprensioni, Carlo prenderà finalmente coscienza delle proprie responsabilità e deciderà di essere il padre che il bambino di Maria merita. Sarà proprio Pia a far capire alla coppia che, per il bene del piccolo, dovranno ufficializzare il loro fidanzamento. Maria e Carlo, ancora incerti su come affrontare la situazione con i colleghi, inizieranno a mostrarsi più affettuosi per evitare sospetti, ma la loro vicinanza forzata rischierà di trasformarsi in qualcosa di più autentico.

Mentre cercheranno il modo giusto per annunciare la loro relazione, entrambi si renderanno conto che il passo che stanno per compiere potrebbe cambiare per sempre le loro vite.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Manuel è partito

Nelle precedenti puntate de La Promessa, trasmesse su Rete 4, Manuel ha lasciato la tenuta nel tentativo di trovare un modo per affrontare il dolore provocato dalla recente scomparsa di Jana. L’erede del marchesato ha scelto di rifugiarsi nella casa di Nica e Antonio, la coppia di anziani che lo aveva ospitato durante il viaggio di nozze con sua moglie, sperando che quel luogo potesse offrirgli un po’ di pace. Nel frattempo, Curro ha confidato a Pia di essere tornato alla tenuta con un unico obiettivo: proseguire le indagini sulla morte di Jana. Il giovane, convinto che dietro il decesso della ragazza si nasconda una verità ancora da scoprire, si è detto determinato a fare luce sulle reali circostanze che hanno portato alla tragedia.