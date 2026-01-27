Lorenzo mostrerà il suo cinismo anche in attesa del parto di Catalina nella puntata de La Promessa di domenica 1 febbraio: "Meglio un maschio, un'altra donna distruggerebbe i De Lujan", dirà pensando al prossimo nascituro.

Le anticipazioni rivelano che il Capitano sosterrà che solo un erede maschio potrebbe dare speranza alla famiglia di Alonso. Gli altri, invece, avranno solo il desiderio che Catalina superi l'intervento.

Il delicato intervento di Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina darà alla luce la prima figlia ma rischierà la vita.

La marchesina, infatti, giungerà al palazzo in condizioni molti deboli e il medico noterà che non ha più contrazioni. Il dottor Ferrer metterà la famiglia al corrente della situazione: per far nascere il secondo gemello sarà necessario un cesareo. Il medico spiegherà che l'operazione è molto rischiosa, ma aggiungerà che non c'è altra scelta perché Catalina starà sempre peggio. Alonso proverà ad opporsi all'intervento ma quando capirà che è indispensabile non potrà fare altro che accettare le condizioni del medico. Il dottor Ferrer sarà assistito da Maria durante il delicato intervento, mentre i De Lujan si riuniranno al piano di sotto, in attesa di notizie di Catalina. La tensione sarà alle stelle e Alonso avrà molta paura di perdere sua figlia.

Per stemperare l'atmosfera, Lorenzo chiederà agli altri se preferiscono che nasca un maschio o una femmina.

I De Lujan in attesa del secondogenito di Catalina

Nella puntata de La Promessa in onda domenica 1 febbraio, Lorenzo penserà di alleggerire la preoccupazione dei De Lujan parlando del nascituro. Martina spiegherà che lei vorrebbe che fosse una bambina, "Ho sempre sognato di avere una sorella" dirà guardando l'altra neonata tra le sue braccia, "E lei potrebbe averla". Lorenzo prenderà subito la parola: "Meglio un maschio, un'altra donna distruggerebbe i De Lujan", dirà con cinismo. Il Capitano spiegherà che, tolto Manuel, le redini della famiglia andrebbero inevitabilmente al nuovo nascituro e il mondo appartiene agli uomini. "Sarebbe bene che fosse un bambino", dirà Lorenzo, dando per scontato che le condizioni delle donne non cambieranno mai.