Leocadia minaccerà Petra nella puntata de La Promessa di sabato 10 gennaio: "Mi basta una parola e Alonso ti licenzierà", le dirà mostrandole le firme dei suoi colleghi che la volevano fuori dal palazzo.

Le anticipazioni rivelano che Petra sarà costretta a chiedere scusa a Leocadia per il suo atteggiamento e le giurerà fedeltà. La governante, a malincuore, accetterà di rispettare Leocadia come per anni ha fatto con Cruz.

Petra non sopporterà la prepotenza di Leocadia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Petra sarà molto difficile accettare la presenza di Leocadia al palazzo.

La governante, infatti, si renderà subito conto che la signora De Figueroa mira a prendere il posto che apparteneva a Cruz e non la prenderà bene. Leocadia avrà dalla sua la ricchezza che le permetterà di aiutare economicamente Alonso e questo le darà il diritto di dire la sua sulla gestione de La Promessa. Giorno dopo giorno, Leocadia inizierà a dettare legge e a pretendere cambiamenti a partire dal menu. Petra non avrà timore di esprimere il suo disappunto e ricorderà a Leocadia che lei è solo un'ospite. A rimettere al suo posto la governante penserà Romulo che le ordinerà di rispettare Leocadia visto che tutti mangiano dalla sua mano. Le cose per Petra sembreranno migliorare quando Leocadia annuncerà la sua partenza con Angela a breve.

Leocadia resterà a La Promessa per la gioia di Alonso

Nella puntata de La Promessa di sabato 10 gennaio, tutto sarà pronto per la partenza di Leocadia. Alonso sarà molto triste e non avrà intenzione di lasciare andare la donna che lo ha aiutato nel momento più difficile della sua vita. Il marchese regalerà a Leocadia un prezioso gioiello appartenente a sua madre e la implorerà di restare. La donna non se lo farà ripetere due volte e deciderà di non partire più. Petra sarà la prima a ricevere questa notizia e non sarà affatto contenta. Leocadia imporrà alla governante lo stesso rispetto che aveva per Cruz e la minaccerà mostrandole il foglio con le firme die suoi colleghi che volevano mandarla via.

"Mi basta una parola e Alonso ti licenzierà", dirà Leocadia spiegando di avere un forte ascendente con il marchese. Petra si scuserà per il suo comportamento e chiederà alla signora un'altra possibilità.

Perché Petra continua a difendere la memoria di Cruz?

Petra è sempre stata la fedele servitrice di Cruz, sin dalla prima stagione de La Promessa. La governante ha difeso la marchesa e ha anche coperto i suoi reati in passato. Il loro legame indissolubile si è rotto quando Cruz ha provocato, anche se involontariamente, la morte di suo figlio Feliciano con un agguato destinato a Curro. Petra da quel momento ha covato vendetta e il suo momento è arrivato con l'arresto di Cruz, quando le ha negato il suo aiuto. Nonostante tutto, Petra prova sentimenti contrastanti per la marchesa che molti anni fa l'ha salvata da un abuso e le è stata accanto.