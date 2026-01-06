Catalina riceverà la visita inaspettata di Adriano nella puntata de La Promessa di domenica 11 gennaio e la sua reazione sarà negativa: la ragazza, infatti, lo liquiderà in pochi minuti.

Le anticipazioni rivelano che Adriano spiegherà a Catalina che voleva vederla dopo aver saputo del fallimento del suo fidanzamento con Pelayo. Catalina sarà delusa da Maria che ha parlato della sua vita con il suo ex e non si tratterà a parlare con Adriano. Gli dirà solo che sta bene e che ha da fare. La donna tornerà al piano nobile in preda alla rabbia e Martina le chiederà cosa sia successo.

Una visita speciale a La Promessa per Catalina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Maria annuncerà a Catalina una visita per lei, ma la costringerà a scendere al piano della servitù per incontrare il suo ospite. La donna non riuscirà a spiegarsi di chi possa trattarsi e ipotizzerà che Taddeo sia andata a trovarla, visto che è l'unico non nobile che potrebbe farle visita. Quando Maria accompagnerà Catalina dal suo ospite, la sorpresa sarà grande e, dalla reazione della donna, non molto gradita. Appena rivedrà Adriano, infatti, Catalina sembrerà quasi spaventata e andrà via senza dirgli neanche una parola. Lui la rincorrerà e la pregherà di aspettare e ascoltarlo. L'uomo dirà a Catalina che pensava che fosse felice con Pelayo, ma appena ha saputo che il loro matrimonio è saltato non ha esitato ad andare da lei.

"So che non sei un una situazione facile", dirà Adriano, "E mi dispiace non esserti stato accanto". Catalina chiederà ad Adriano come abbia fatto a sapere tutto di lei e lui le dirà che Maria e Don Samuel lo hanno incontrato a casa del conte de Monteverde e lo hanno informato.

Jacobo interromperà le confidenze di Catalina e Martina

Nella puntata de La Promessa di domenica 11 gennaio, Catalina sarà piuttosto scocciata dal fatto che Maria abbia violato la sua privacy. La donna non sembrerà felice di aver rivisto Adriano e lo liquiderà con poche parole: "Adesso hai visto come sto", gli dirà prima di andare via. Catalina salirà al piano nobile de La Promessa molto provata e quasi in lacrime per la rabbia.

Martina le chiederà subito spiegazioni e lei le spiegherà che Maria e don Samuel non hanno rispettato il suo volere. Con calma, Catalina racconterà che Adriano è andata a trovarla, ma Martina non la vedrà affatto come una cosa negativa. Le due cugine non potranno approfondire l'argomento perché arriverà Jacobo e saranno costrette a cambiare discorso.

Perché Catalina reagisce male pur amando Adriano?

Nelle scorse puntate de La Promessa, Catalina ha confidato a Maria di amare ancora Adriano. Ma allora perché ha reagito male quando lui è andato a trovarla? Innanzi tutto, Catalina è ancora traumatizzata dall'abbandono improvviso di Pelayo a un passo dall'altare. Inoltre, Catalina ha scelto di crescere i suoi figli da sola, perché non vuole rischiare di ricevere ulteriori delusioni sul fronte sentimentale. La donna ha spiegato a Manuel che non vuole dire ad Adriano che è il padre dei suoi figli perché teme che lui possa tornare con lei solo per senso del dovere.