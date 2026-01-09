Santos metterà in guardia Ricardo su Pia nella puntata de La Promessa di mercoledì 14 gennaio: "Non è come sembra", dirà, "Nasconde molte cose".

Le anticipazioni rivelano che Santos desterà la curiosità di suo padre, ma si limiterà a chiedergli solo un'altra possibilità per Ana. Ricardo ribadirà che se non torna con sua moglie non è per colpa di Pia che si è già fatta da parte.

Ana difenderà Maria e tornerà a La Promessa per lei

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra licenzierà Maria dopo l'ennesimo rimprovero e le darà quattro giorni di tempo per partire.

Romulo tenterà di convincere la governante a cambiare idea, ma non ci riuscirà, anche perché lei avrà pieni poteri sulle cameriere. Ad intervenire a favore di Maria sarà anche inaspettatamente Ana. La donna prenderà a cuore la fragilità della ragazza e non esiterà a difenderla affrontando Petra. "Questa ragazza sta soffrendo", urlerà la donna, "E tu non perdi occasione per attaccarla". Pochi giorni dopo, Ana tornerà a La Promessa solo per far visita a Maria e controllare come stia. La ragazza non avrà buone notizie per lei vista la decisione di Petra e Ana ne sarà molto dispiaciuta. Quando Santos vedrà sua madre in compagnia di Maria sarà piacevolmente sorpreso del legame che si è creato tra le due e sarà fiero della sensibilità di sua madre.

Il ragazzo andrà subito a parlare con Ricardo, chiedendogli per l'ennesima volta di considerare i cambiamenti di Ana.

Ricardo non vorrà più saperne di Ana e deluderà ancora Santos

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 14 gennaio, Santos riceverà un'altra delusione da suo padre. Ricardo non si lascerà intenerire dal cambiamento di Ana e ricorderà a suo figlio che la donna in passato ha abbandonato la sua famiglia. Santos chiederà al maggiordomo di considerare quanto sono stati bene insieme al compleanno di Ana, una Ricardo ribadirà di non amarla più. A quel punto Santos addosserà nuovamente la colpa a Pia, ma suo padre gli assicurerà che lei non c'entra niente anche perché è una donna onesta e non si intrometterebbe mai nel suo matrimonio.

Santos non ne potrà più e metterà in guardia suo padre: "Pia non è come sembra, nasconde molte cose". Ricardo sarà spiazzato dalle parole di suo figlio che però troncherà il discorso chiedendo nuovamente una seconda possibilità per sua madre.

Il segreto di Pia e le minacce di Santos

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Santos ha origliato una conversazione tra Pia e Jana e ha capito che la donna è coinvolta nella scomparsa del Barone de Linaja. Il ragazzo ha colto al volo l'occasione e pur non avendo nessuna prova concreta ha teso un tranello alla domestica. "Dirò cosa è successo al Barone", ha minacciato intimando a Pia di stare lontana da suo padre. La donna ha mantenuto la promessa pur di non rischiare di perdere il posto di lavoro e finire in carcere. Santos, però, è deluso perché i suoi genitori non sono tornati insieme.