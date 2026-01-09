Leocadia si impossesserà della camera di Cruz nella puntata de La Promessa di venerdì 16 gennaio: Alonso la sorprenderà nella stanza di sua moglie e chiederà spiegazioni.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia avrà una scusa pronta per il marchese: gli dirà che a causa di una perdita la sua stanza è diventata inagibile. Leocadia sarà così brava che alla fine sarà Alonso a scusarsi con lei per averla spaventata entrando di colpo nella stanza. Il marchese, inoltre, dirà a Leocadia che potrà restare tutto il tempo che vuole nella camera di Cruz.

L'ultima trovata di Leocadia alle spalle di Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'assenza di Cruz inizierà a sentirsi sempre meno al palazzo. Leocadia, infatti, riuscirà a colmare tutti i vuoti lasciati dalla marchesa prendendo poco a poco il suo posto. La signora de Figueroa conquisterà la piena fiducia di Alonso che arriverà a supplicarla di restare al palazzo, ipotizzando una crisi peggiore dopo la sua partenza. Leocadia, inoltre, riuscirà ad ammorbidire anche il duro cuore di Petra e anche se dovrà ricorrere a qualche minaccia avrà la governante dalla sua parte. Per completare il quadro, la donna punterà a prendersi anche la camera de La Promessa che apparteneva alla marchesa.

Alonso passerà davanti alla stanza di Cruz quando sentirà dei rumori a tarda sera e, spaventato, andrà a vedere da dove provengano. Il marchese sorprenderà Leocadia in camera di Cruz, abbigliata già per la notte come se fosse da sempre il suo alloggio. La signora apparirà impacciata alla vista di Alonso e si scuserà per l'intrusione improvvisa.

Leocadia nella stanza più prestigiosa de La Promessa

Nella puntata de La Promessa di venerdì 16 gennaio, Leocadia avrà una giusta motivazione per Alonso. La donna spiegherà che nella sua stanza c'era una perdita e che l'umidità l'aveva resa invivibile. "Non volevo disturbarti", dirà, "Ma la servitù sa già tutto". Alonso sarà perplesso, ma Leocadia sarà molto brava a fargli credere che quella fosse l'unica soluzione per lei.

Alla fine sarà il marchese a scusarsi: "Mi dispiace di averti spaventata", le dirà, "Puoi restare tutto il tempo che vuoi". L'indomani, Leocadia riprenderà il discorso e si dirà mortificata dal fatto che dovrà restare nella stanza di Cruz ancora a lungo perché il problema dell'umidità non è risolto. Alonso accetterà: "Non credo che mia moglie tornerà", le dirà con una punta di sarcasmo.

Leocadia è pronta a prendersi tutto, ma Alonso non lo ha capito

Nelle puntate precedenti de La Promessa è emerso un lato oscuro di Leocadia che si sta scoprendo sempre di più con il passare dei giorni. La donna, amorevole e gentile con la servitù al suo arrivo al palazzo, adesso è diventata severa e intransigente.

Leocadia non ha esitato a minacciare Petra con il licenziamento e le cose non vanno meglio con sua figlia Angela. Leocadia ha intimato alla ragazza di non parlare più con Curro visto che è diventato un valletto. Risulta ormai evidente che Leocadia punta sempre più in alto e che la sua gentilezza iniziale era solo una maschera. L'unico che sembra non accorgersi di nulla è Alonso che continua a darle fiducia.