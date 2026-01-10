Pia si fiderà di Leocadia nella puntata de La Promessa di sabato 17 gennaio: "Curro sta indagando sul decesso di Jana e voleva chiedere a Burdina la vera causa della scomparsa", le dirà ingenuamente.

Le anticipazioni rivelano che dopo la morte del medico, Pia parlerà con Leocadia dei dubbi di Curro sulla vera causa del decesso di Jana. Leocadia spiegherà a Pia che la realtà è difficile da accettare quando c'è un grave lutto come è capitato a Curro.

Leocadia nuova signora de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia sarà sempre più soddisfatta dei risultati raggiunti.

Dopo essersi sbarazzata di Cruz, ormai in prigione, la donna conquisterà la fiducia di Alonso aiutandolo economicamente. Leocadia diventerà a tutti gli effetti la nuova signora del palazzo e detterà le sue regole alla servitù come un tempo faceva la marchesa. Leocadia riuscirà ad impossessarsi anche della stanza di Cruz, dicendo ad Alonso di non aver avuto alternative a causa di una perdita d'acqua nel suo alloggio. Tutto procederà secondo i piani di Leocadia che potrà contare anche su Pia come assistente personale. La domestica accetterà di ricoprire lo stesso ruolo che fino a poche settimane fa aveva riservato a Cruz e anche lei avrà piena fiducia in Leocadia. La gentilezza della nuova signora riuscirà a conquistare tutti e non ci saranno dubbi sulla sua onestà.

Pia andrà in camera di Leocadia per aiutarla a vestirsi e il discorso delle due donne finirà sulla morte di Burdina.

Pia nuova assistente personale di Leocadia

Nella puntata de La Promessa di sabato 17 gennaio, Pia parlerà a Leocadia della morte improvvisa di Burdina. La domestica spiegherà che è stato Curro a dare la pessima notizia alla famiglia, perché era andato al suo studio per restituirgli uno stetoscopio. Leocadia si dirà molto dispiaciuta per l'accaduto, anche se non ha mai conosciuto il medico e Pia si aprirà con lei. "Curro sta indagando sul decesso di Jana e voleva chiedergli la vera causa della scomparsa", dirà la donna, "Anche per questo era andato da Burdina. A quel punto Leocadia vorrà saperne di più e Pia le spiegherà che Curro ha dei dubbi sul peggioramento improvviso di Jana e teme che qualcuno abbia agito contro di lei.

Leocadia manterrà la calma e dirà a Pia che quando si soffre per un lutto si cercano tutte le spiegazioni più assurde pur di non accettare la realtà.

Pia a due passi dall'assassina di Jana

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Curro si è aperto con Pia e le ha confessato che è tornato al palazzo come valletto per indagare sulla morte di Jana. Il ragazzo è convinto che qualcuno abbia tolto la vita a Jana quando si stava riprendendo e non può trattarsi di Cruz visto che era rinchiusa. Pia ha appoggiato l'idea di Curro, tanto che gli ha offerto il suo aiuto. Quello che i due non immaginano è che la persona che stanno cercando è proprio Leocadia.