Qualcuno attenterà alla vita di Curro nelle puntate de La Promessa dal 19 al 25 gennaio: il ragazzo cadrà dal cavallo e si accorgerà che le cinghie erano state tagliate.

Le anticipazioni rivelano che durante il picnic con Leocadia, Lorenzo, Jacobo e Martina, Curro sarà invitato a cavalcare. La gara rischierà di finire in tragedia e lui andrà subito a parlarne con Pia.

Il picnic rischierà di finire in tragedia per Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia organizzerà un picnic con Lorenzo, Jacobo e Angela per trascorrere qualche ora spensierata.

Martina, infatti, sarà impegnata a sostituire Catalina nelle riunioni con i mezzadri e Jacobo si annoierà terribilmente. Curro seguirà Lorenzo in quanto suo valletto personale e farà i modo che tutto sia impeccabile. La giornata proseguirà in modo piacevole per Jacobo e riceverà da Lorenzo la proposta di una sfida stimolante a cavallo. Il Capitano, però, cederà il suo posto a Curro che da sempre è stato un abile fantino. Il valletto non potrà sottrarsi, ma accetterà con piacere vista la sua grande passione per i cavalli. I due ragazzi saliranno in sella, ma a pochi secondi dall'inizio della gara tutto rischierà di finire in tragedia. Curro cadrà dal suo cavallo a pochi metri dalla partenza e si temerà il peggio.

Fortunatamente, dopo un grande spavento Curro si rialzerà dolorante, ma resterà un grande dubbio in lui. Il ragazzo, infatti, si renderà conto che il suo non è stato un incidente perché qualcuno ha tagliato le cinghie del suo cavallo.

Chi ha attentato alla vita di Curro a La Promessa?

Nelle puntate de La Promessa dal 19 al 25 gennaio, sarà ormai chiaro che qualcuno voler far fuori Curro, ma chi è stato? Per il protagonista sarà molto difficile risalire al vero colpevole, ma per il pubblico attento sarà facile ipotizzare che sia stata Leocadia. Pochi giorni prima, infatti, Pia si è fidata di lei e le ha rivelato che Curro sta indagando sulla morte di Jana. Un passo falso della domestica che costerà molto caro al giovane valletto, ormai chiaramente nel mirino di Leocadia.

Dopo l'incidente, Curro parlerà a Pia dell'attentato subito ma nessuno dei due immaginerà chi c'è dietro tutto questo. Il ragazzo avrà un'unica certezza: bisogna accelerare le indagini. A questo proposito, Curro chiederà a Pia di riesumare il corpo di Jana per capire se sia stata davvero avvelenata.