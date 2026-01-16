Leocadia prenderà la mano ad Alonso e gli chiederà di uscire nella puntata de La Promessa di sabato 24 gennaio: la donna proporrà una pasticceria in paese.

Le anticipazioni rivelano che Alonso non se la sentirà di farsi vedere in pubblico dopo l'arresto di Cruz ma Leocadia insisterà: "Sarò al tuo fianco". La donna, inoltre, conquisterà Catalina regalandole due culle.

Leocadia farà arrivare due culle a La Promessa

Leocadia continuerà a tenere tutti in pugno secondo le anticipazioni de La Promessa. La donna si impossesserà della stanza di Cruz con la scusa di una perdita d'acqua e proseguirà il suo piano per conquistare la fiducia della famiglia.

Catalina riceverà una splendida sorpresa: nella sua stanza arriveranno due culle per i gemelli che nasceranno a breve. Ad inviare questo regalo sarà Leocadia che lascerà la ragazza senza parole per il bel gesto. L'indomani, Leocadia non perderà occasione per attirare l'attenzione di Alonso, raccontandogli che ha comprato le culle a Catalina che ha molto apprezzato. Il marchese ringrazierà di cuore la donna che ribadirà di aver fatto tutto il cuore e di essere sinceramente felice per l'arrivo dei gemelli. Successivamente, Leocadia azzarderà una proposta che metterà in imbarazzo Alonso. "Questa sera andrà a Lujan", dirà la donna, "Mi piacerebbe molto che tu mi accompagnassi". Il marchese sarà perplesso, ma Leocadia continuerà dicendogli che gli farebbe bene staccare un po' da tutti i problemi de La Promessa.

Il tentativo di avvicinamento di Leocadia

Nella puntata de La Promessa di sabato 24 gennaio, Leocadia consiglierà ad Alonso di andare con lei. "Un dolce in una pasticceria, un po' di aria fresca sarebbero la cura perfetta per la tua insonnia", dirà. Il marchese spiegherà che non se la sente di uscire dopo la morte di Jana e l'arresto di Cruz: "Non sopporterei le domande della gente", dirà. Leocadia farà capire ad Alonso che prima o poi dovrà affrontare il mondo fuori dalla tenuta e lo rassicurerà: "Non preoccuparti, io sarò al tuo fianco". La donna, inoltre, prenderà la mano di Alonso che per un attimo sorriderà timidamente ma poi si sottrarrà. L'uomo ribadirà che per lui è ancora troppo presto per voltare pagina.