Antonio distruggerà Simona in un confronto nella puntata de La Promessa di domenica 25 gennaio: "Non chiamarmi figlio", urlerà.

Le anticipazioni rivelano che Simona proverà a spiegare a Toño che non lo ha abbandonato da piccolo ma lo ha solo affidato a sua cugina con l'intento di riprenderlo. Il ragazzo, però, non crederà alle sue parole.

Il figlio di Simona a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che si tornerà a parlare di Antonio, il figlio di Simona rifugiato di nascosto al palazzo. Il giovane non vorrà saperne di sua madre perché sarà fortemente convinto di essere stato abbandonato da piccolo.

La presenza di Toño sarà un segreto per Simona, ma presto la donna scoprirà che suo figlio si trova sotto il suo stesso tetto e Romulo le farà coraggio. Il maggiordomo convincerà la cuoca a provare a riallacciare un rapporto con suo figlio, dicendole che è una buona madre e lui, come Virtudes, non può non accorgersene. Toño si troverà nella sua stanza quando don Samuel gli farà un discorso sul perdono, ma lui sarà molto scontroso e si rifiuterà di parlare con Simona. "Allora non parlare, ascolta", dirà il parroco mentre la cuoca busserà alla porta. Don Samuel lascerà madre e figlio da soli, dando loro la possibilità di un chiarimento e la speranza di una riconciliazione. Simona, in lacrime, spiegherà a Toño che suo padre era un violento e lei è stata costretta ad allontanare lui e sua sorella per salvarli.

Il ragazzo sarà molto severo e non crederà alle buone intenzioni di Simona: "Ti sei liberata di noi".

La sofferenza di Simona e l'indifferenza di Toño

Nella puntata de La Promessa di domenica 25 gennaio, Simona ripercorrerà il suo doloroso passato. La donna dirà a Toño che ha affidato lui e Virtudes a sua cugina perché si fidava di lei. Simona, disperata, proseguirà col dire che quando è andata a riprenderli sua cugina glielo ha impedito. "Non chiamarmi figlio", urlerà Antonio con severità, "Non sei mai stata madre". Toño ribadirà che non crede a una sola parola di Simona e le lacrime della donna non serviranno ad intenerirlo. "Vai via" dirà il ragazzo, "E non tornare più". Simona, singhiozzando, sarà costretta a lasciare la stanza.