Pia vorrebbe fare un regalo a Ana per ringraziarla di averle riportato Dieguito nella puntata de La Promessa di martedì 27 gennaio.

Le anticipazioni rivelano che Pia chiederà a Santos un parere, ma lui non avrà nessun oggetto da consigliarle. Al contrario, il ragazzo le chiederà di farsi da parte e lasciare in pace la sua famiglia.

La richiesta di Santos metterà in imbarazzo Pia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Ana riuscirà a far breccia nel cuore di tutti riportando a Pia il suo Dieguito che era scomparso. La domestica sarà al settimo cielo, tanto che ringrazierà più volte Ana dicendole che le deve la vita.

Qualche giorno dopo, Pia chiederà a Santos cosa potrebbe piacere a sua madre perché vorrebbe farle un regalo. Il ragazzo continuerà ad avere un atteggiamento freddo e distaccato con Pia e si limiterà a dirle che non ha nessuna idea. "Prova a chiedere a mio padre, visto che è sposato con lei", suggerirà Santos. Pia sarà in serio imbarazzo, spiegando a Santos che vorrebbe solo dimostrare ad Ana la sua gratitudine e a quel punto lui troverà una soluzione. "In realtà c'è qualcosa che farebbe piacere a mia madre", dirà Santos, "Devi farti da parte e lasciare che io e i miei genitori torniamo ad essere una famiglia". Pia sarà mortificata e ripeterà a Santos che lei è lontana da Ricardo già da tempo e non ha nessuna intenzione di intromettersi.

L'idea di Manuel per aiutare La Promessa ad uscire dalla crisi

Nella puntata de La Promessa di martedì 27 gennaio, Manuel avrà una splendida notizia per Alonso. Il marchesino dirà a suo padre che riprenderà gli affari con il mondo dell'aviazione, ma resterà in Spagna e non si trasferirà più in Italia. "Io e Pedro stiamo studiando un accordo", dirà, "Io mi dedicherò a disegnare i prototipi qui e lui li costruirà in Italia". Alonso non sarà entusiasta e inoltre ricorderà a Manuel che aveva promesso a lui e sua madre che non avrebbe più volato. "Io non ho una madre", dirà il marchesino he comunque assicurerà a suo padre che non volerà. "Mi limiterò a disegnare e progettare i velivoli", dirà Manuel spiegando che in questo modo lui aiuterà economicamente La Promessa e togliere la famiglia dalla rovina.