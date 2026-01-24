Pia parlerà con Curro dopo aver profanato la tomba di Jana nella puntata de La Promessa di giovedì 29 gennaio: "Era intatta esattamente come l'abbiamo lasciata", dirà, "Ma era tutta blu".

Le anticipazioni rivelano che grazie a Pia Curro avrà la conferma ai suoi sospetti. Il ragazzo capirà che Jana è stata avvelenata e il suo assassino è ancora libero. La conversazione tra i due durerà poco perché Catalina manderà a chiamare Curro per parlargli di Catalina.

Pia sconvolta al suo ritorno a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia vivrà un momento molto doloroso.

La donna, infatti, deciderà di profanare la tomba di Jana come gli aveva chiesto Curro per indagare sulla sua morte. Pia si allontanerà dal palazzo a tarda sera e si recherà al cimitero. Quando tornerà a La Promessa, in piena notte, sporca di terra e completamente stravolta, si imbatterà in Petra e Curro. La governante esigerà delle spiegazioni sulla stato di Pia che si inventerà di aver pestato la coda di un cavallo per guardare la luna. L'indomani, però, Pia parlerà da sola con Curro e gli confiderà di essere stata al cimitero. In lacrime, la donna racconterà i terribili momenti in cui ha dovuto profanare la tomba di Jana. Il ragazzo sarà mortificato per aver dato questo grave peso a Pia e la rimprovererà per aver fatto tutto senza di lui.

La donna, però, gli spiegherà che non è stato il lavoro fisico a provarla.

Angela preoccupata per Catalina che andrà da sola nel bosco

Nella puntata de La Promessa di giovedì 29 gennaio, Pia dirà in lacrime a Curro: "Avevi ragione, è stata avvelenata". "Jana era esattamente come l'abbiamo lasciata", spiegherà, "Tranne che per una cosa: era tutta blu". Curro capirà che tutti i suoi sospetti erano fondati e sarà terrorizzato all'idea di avere l'assassino di sua sorella sotto il suo stesso tetto. Poco dopo, i due dovranno interrompere la conversazione perché Angela manderà a chiamare Curro. La ragazza spiegherà al valletto di aver visto Catalina allontanarsi nel bosco a passo deciso e di essere preoccupata per lei. Curro e Angela si incammineranno nel campi per cercare Catalina, temendo che possa avere bisogno del loro aiuto.