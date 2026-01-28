Petra mostrerà a don Samuel la sua rabbia e la sua sofferenza nella puntata de La Promessa di sabato 31 gennaio: "Il medico di Feliciano non si è nemmeno lavato le mani", dirà osservando la tanta cura che tutti hanno per Catalina.

Le anticipazioni tv rivelano che la tensione per la salute di Catalina farà riaffiorare in Petra il doloroso ricordo di suo figlio Feliciano, deceduto a causa dell'incuria del medico. "Eliminerei tutti", confesserà la donna al parroco.

La delicata operazione di Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tutta la famiglia De Lujan vivrà momenti di forte preoccupazione per Catalina.

La figlia di Alonso, infatti, dopo aver partorito il primo figlio sarà a grave rischio e il medico proporrà un cesareo. Prima dell'operazione, Catalina non avrà contrazioni e don Samuel sarà pronto all'estrema unzione. Il parroco andrà da Alonso per chiedergli il permesso di poter assolvere Catalina da tutti i peccati se l'operazione dovesse andare male, ma il marchese reagirà con rabbia. Nel frattempo, la servitù avrà il delicato compito di sterilizzare la stanza in cui verrà effettuato l'intervento e Petra andrà in cucina ad aggiornare i cuochi sulla situazione. La governante spiegherà che Catalina sarà sottoposta al cesareo e che rischia la sua vita. Simona sarà molto in pena per la marchesina, mentre Petra andrà via nascondendo una tensione più forte del solito.

Don Samuel noterà il malumore della governante e andrà a parlare con lei. "Tutto bene?", chiederà a Petra che gli risponderà in modo molto brusco: "Niente va bene".

Don Samuel profondamente colpito da Petra

Nella puntata de La Promessa di sabato 31 gennaio, mentre tutti attenderanno l'esito dell'operazione a Catalina, Petra di sfogherà con don Samuel. La governante sarà tormentata dal pensiero di suo figlio Feliciano, deceduto a causa dell'incuria del medico che si era occupato di lui. "Per Catalina hanno fatto arrivare il miglior medico della Spagna", dirà con rabbia Petra, "Il dottore di Feliciano non si è preoccupato neanche di lavarsi le mani". In lacrime, la donna sfogherà tutta la sua sofferenza e il rancore verso i De Lujan: "Li eliminerei tutti", confesserà, "Mio figlio sarebbe ancora vivo se lo avessero fatto curare". Don Samuel non riuscirà a trovare parole di conforto perché il dolore di Petra lo colpirà profondamnete.