Jacobo comprerà le fedi per le nozze ma Martina andrà su tutte le furie nella puntata de La Promessa di sabato 31 gennaio: tra i due le incomprensioni si faranno sempre più importanti.

Le anticipazioni rivelano che Martina criticherà Jacobo per non averla interpellata nella scelta degli anelli. Lui però perderà la pazienza: "Non ti importa di queste nozze".

Jacobo tornerà a La Promessa con un regalo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tra Jacobo e Martina la tensione sarà alle stelle. I due fidanzati non vivranno molto serenamente i preparativi per le nozze.

Martina, infatti, ha già annunciato che vuole una cerimonia semplice e che sua madre non potrà raggiungerla in Spagna per il matrimonio. Jacobo, dal canto suo, ha già espresso il suo disappunto per il fatto che Martina non lo coinvolge affatto nelle sue decisioni. L'ennesimo litigio avverrà al ritorno di Jacobo da un breve viaggio, quando l'uomo avrà un regalo molto speciale per la sua fidanzata. Martina aprirà il pacchetto con entusiasmo, ma quando vedrà che contiene le fedi andrà su tutte le furie. "Ti sembra il caso di prendere una decisione così importante senza di me?" chiederà a Jacobo che le rinfaccerà di aver scelto tutto senza chiedere il suo parere. L'uomo sarà molto offeso e non riuscirà a metabolizzare la rabbia neanche dopo qualche ora.

L'ennesimo litigio tra Jacobo e Martina a un passo dalle nozze

Nella puntata de La Promessa di sabato 31 gennaio, Martina andrà da Jacobo per chiarire ma lui non avrà nessuna voglia di parlare. "Mi sembra tutto molto chiaro", dirà alla ragazza che si scuserà peri l suo comportamento. Martina sottolineerà che gli anelli le sono piaciuti molto e gli aveva solo detto che avrebbe voluto sceglierli con lui. Jacobo, però, dirà alla sua futura sposa che non apprezza affatto il suo modo di fare e non vuole sposarsi in modo sobrio. Martina spiegherà che dopo la morte di Jana non le sembra affatto il caso di festeggiare in pompa magna. A quel punto Jacobo si alzerà e si arrabbierà ancora di più: "A te non importa niente di queste nozze", dirà, "Ho perso la pazienza". La discussione sarà interrotta dall'arrivo di Angela che griderà aiuto per Catalina, in travaglio nel bosco.