Ana prenderà la residenza a Lujan nella puntata de La Promessa di venerdì 9 gennaio e chiederà a Ricardo di accompagnarla per firmare i documenti.

Le anticipazioni rivelano che Ricardo confiderà a Romulo di essere molti imbarazzato e di aver capito che Ana sta facendo di tutto per tornare con lui. "Mi ha presentato a tutti come suo marito", ha raccontato l'uomo al suo amico che lo ha messo in guardia. Nel frattempo, Curro ha confessato a Pia che è tornato al palazzo per indagare sulla morte di Jana.

Ana tornerà a La Promessa con una richiesta a Ricardo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Ana tornerà al palazzo cercando ancora una volta Ricardo. L'uomo sarà piuttosto scocciato, ma lei gli spiegherà che ha bisogno di parlargli di una cosa importante. Una volta entrata nello studio di suo marito, Ana gli dirà che vuole richiedere la residenza a Lujan. "Qui ho un lavoro e poi c'è mio figlio", dirà la donna quando Ricardo le ricorderà che ha una casa. Ana chiederà a Ricardo di accompagnarla all'ufficio anagrafe perché c'è bisogno anche della sua firma, in quanto risulta ancora sposata con lui. Il maggiordomo proverà a tergiversare, invitando sua moglie a portargli il foglio da firmare, ma Ana insisterà dicendo che la sua presenza è necessaria.

Alla fine, Ricardo sarà costretto ad accontentare Ana, ma quando tornerà a La Promessa si confiderà con Romulo, dicendogli che aveva ragione lui. L'uomo si scuserà per il ritardo con il suo collega, ma Romulo capirà subito che l'imbarazzo di Ricardo dipende da ben altro.

Il ritorno di Ricardo dopo l'incontro con Ana

Nella puntata de La Promessa di venerdì 9 gennaio, Ricardo confesserà a Romulo di essersi sentito molto in imbarazzo con Ana a Lujan. "Lei mi ha presentato a tutti come suo marito", dirà l'uomo al suo collega che non sarà per niente sorpreso. "Ana sta tessendo una ragnatela per incastrarti", affermerà Romulo invitando Ricardo a stare molto attento da quel momento in poi. Nel frattempo, Curro confiderà a Pia il vero motivo del suo ritorno a La Promessa: indagare su Ana.

Il ragazzo rivelerà a Pia che il dottor Gamarra gli ha detto che è possibile che qualcuno abbia agito durante la sua ripresa provocando la morte di Jana. La domestica darà a Curro tutto il suo appoggio nella ricerca della verità.

Ricardo non è più innamorato di Ana ed è stato chiaro

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Ana è tornata con il chiaro intento di ricostruire la sua famiglia con Ricardo. Dalla sua, la donna ha Santos che sogna di vedere i suoi genitori insieme. Il maggiordomo ha avuto un momento di debolezza e si è lasciato andare ad un bacio con Ana, ma subito dopo ha messo le cose in chiaro. Ricardo ha escluso un ritorno con sua moglie dicendo che non prova più niente per lei. Santos pensa che Pia abbia giocato un ruolo fondamentale in questa storia e non ha esitato a ricattarla. "Dirò cosa è successo al Barone", ha avvertito il ragazzo, invitando Pia a mettersi da parte. Ricardo, tuttavia, ha già deciso.