Negli episodi de La Promessa in onda dal 25 al 31 gennaio, Pia scoprirà che le unghie e la pelle di Jana sono di colore blu e questa circostanza confermerà che è stata avvelenata. Intanto Manuel soffrirà per la morte di Exposito e chiederà a Maria di rimanere nella tenuta.

Catalina, invece, sarà prossima a partorire ma correrà il serio rischio di morire ed il dottor Ferrer consiglierà un parto cesareo.

Manuel decide di sostenere economicamente la famiglia

Pia seguirà il consiglio di Curro e si recherà al cimitero presso la tomba di Jana e scoprirà che le sue unghie e pelle sono blu. Questa circostanza confermerà il sospetto del valletto che Exposito è stata avvelenata.

Intanto Simona farà presente ad Antonio di non averlo mai abbandonato, ma lui non le crederà e la manderà via. Candela rimprovererà il ragazzo, il quale andrà via dalla tenuta senza dire nulla. Inoltre Ana si scontrerà con Petra e Santos la esalterà davanti a Ricardo, che però smorzerà subito la sua gioia.

Nel frattempo Manuel dirà al padre che sosterrà economicamente la famiglia, in quanto continuerà la sua attività aeronautica in Spagna. In tutto questo, Martina convincerà Adriano a tentare a riavvicinarsi a Catalina, mentre Lorenzo e Manuel saranno scioccato quando verranno a conoscenza che Leocadia si è trasferita nella stanza di Cruz. Lope, invece, fermerà in tempo Fernandez prima che consegni la lettera delle dimissioni.

Manuel soffre per la morte di Jana

Manuel soffrirà ancora per la morte di Jana e chiederà a Maria di non lasciare la tenuta, così da superare meglio il dolore. Intanto Antonio confesserà a Samuel di essere andato via da palazzo, poiché si è sentito sotto pressione dalla madre e da Candela. Inoltre Ana e Ricardo riparleranno dei tempi passati. Martina e Jacobo, invece, si occuperanno dei preparativi del loro matrimonio.

Nel frattempo Angela e Curro correranno nel bosco alla ricerca di Catalina e la troveranno sofferente per i dolori del parto. I due giovani porteranno la marchesina in casa ed il dottor Ferrer comunicherà ad Alonso che la figlia è in grave pericolo, suggerendo un cesareo d'urgenza.

Alonso darà il proprio consenso e Maria supporterà il medico.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Curro è caduto da cavallo e quando ha scoperto che la sua sella è stata manomessa si è prodigato per capire chi ha tentato di ucciderlo.

Petra, invece, ha deciso di non licenziare più Maria, mentre Manuel e Martina hanno invitato Catalina ad incontrare Adriano ed a farsi visitare da un medico.