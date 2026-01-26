Pia incontrerà il dottor Rufino fingendosi una segretaria nelle puntate de La Promessa dal 2 all'8 febbraio, ma perderà il fazzoletto con lo stemma del palazzo.

Le anticipazioni rivelano che Pia avrà dal medico la certezza che ad eliminare Jana è stato il cianuro. La donna, però commetterà un grosso errore: perderà il fazzoletto e temerà di essere scoperta.

Mistero da risolvere a La Promessa: quale veleno ha ucciso Jana?

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia e Curro proseguiranno le loro indagini. Dopo aver profanato la tomba di Jana, Pia e il ragazzo avranno la certezza dell'avvelenamento della giovane moglie di Manuel.

Il prossimo passo che Curro vorrà fare sarà scoprire che tipo di veleno ha ucciso sua sorella e per saperlo bisognerà chiedere l'aiuto di un esperto. A questo proposito, Pia riuscirà ad ottenere un appuntamento con il dottor Rufino, uno dei più noti tossicologi del paese. Quando vedrà lo specialista, Pia si presenterà come la segretaria di un notaio e spiegherà che vuole avere delle informazioni per un caso che il suo capo sta seguendo. "Si tratta di una vicenda che richiede la massima discrezione", dirà Pia, "Perché c'è in ballo un'eredità e il notaio sospetta sulla morte del suo cliente". Rufino chiederà alla donna alcuni elementi e quando Pia gli dirà che il corpo in questione era blu non avrà dubbi: "È stato un avvelenamento da cianuro", dirà senza esitare.

Il segreto di Pia e Curro in pericolo

Nelle puntate de La Promessa dal 2 all'8 febbraio, Rufino sarà incuriosito dall'aspetto di Pia. In particolare, l'uomo noterà che le sue mani non sembrano affatto quelle di una segretaria. Il dottore metterà in difficoltà Pia chiedendole di sapere il nome di questo ipotetico deceduto, ma lei non cederà spiegando che ha ordini ben precisi dal notaio. Rufino non sarà molto convinto, ma saluterà Pia che nell'andare via perderà un fazzoletto con lo stemma de La Promessa. Il medico non potrà fare a meno di notare quel fazzoletto, ma Pia sarà già andata via. La donna si renderà conto di aver perso quel prezioso indizio solo quando sarà troppo tardi. Lei e Curro temeranno di essere scoperti, perché dallo stemma è molto facile arrivare ai De Lujan.