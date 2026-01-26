Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Leocadia avrà un incontro con Lisandro, al quale comunicherà i motivi che l'hanno spinta ad arrivare alla tenuta. La darklady confiderà di volere la fortuna di Cruz dopo essere riuscita a farla arrestare.

Leocadia è dietro all'arrivo di Lisandro

Lisandro giungerà a La Promessa, sconvolgendo gli equilibri dei suoi abitanti. Alonso e Manuel eviteranno di raccontare al duca del matrimonio tra Catalina e Adriano e che Curro è diventato un semplice valletto dopo essere stato ripudiato.

Il pubblico, a questo punto, scoprirà che Leocadia aveva invitato Lisandro alla tenuta per remare contro la famiglia di Lujan. Durante un faccia a faccia, la darklady rivelerà al duca di essere arrivata a palazzo per riprendersi tutto quello che ha perso. La madre di Angela racconterà al nobile di volere giustizia dopo le sofferenze subite da Cruz, che non era riuscita a farle fare il salto nella società spagnola nonostante avesse eseguito molti suoi ordini.

Leocadia vuole la fortuna di Cruz

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Leocadia ammetterà a Lisandro di aver spedito Cruz in carcere con l'accusa di aver ucciso Jana e del bambino che portava in grembo. La madre di Angela racconterà al nobile di avere importanti ambizioni come prendere possesso de La Promessa e ottenere la fortuna della famiglia di Lujan.

La donna apparirà pronta a tutto pur di raggiungere il suo obbiettivo anche macchiarsi le mani di sangue come aveva fatto in passato con Jana, Carmen e Dolores.

Alonso è apparso preoccupato per suo figlio Manuel

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine gennaio su Rete 4, la morte del dottor Gamarra ha destato non pochi sospetti in Curro. Quest'ultima si è convinto che il decesso di sua sorella Jana nasconda altri misteri. Jacobo, invece, è apparso infastidito perché Martina ha preso delle scelte sul matrimonio senza consultarlo prima. Petra, intanto, ha licenziato Maria a causa di alcune distrazioni, tanto che gli altri colleghi hanno provato ad aiutarla.

Alonso ha scoperto che Leocadia ha preso alloggio nella camera di Cruz (Eva Martin), affermando che nella sua c'era un problema di infiltrazioni di umidità.

Il marchese inoltre è apparso preoccupato per il figlio Manuel (Arturo Garcia Sancho), dilaniato per la morte di Jana. Il ragazzo è andato a trovare una coppia di anziani che aveva conosciuto durante il viaggio di nozze con la defunta consorte.

Infine Vera si è recata in paese per delle commissioni dove ha scoperto che il piccolo Diego ha fatto perdere le proprie tracce.