Pia riesumerà il corpo di Jana nelle puntate de La Promessa dal 26 gennaio al 1° febbraio: "Era cerulea", dirà a Curro confermando l'ipotesi di avvelenamento.

Le anticipazioni rivelano che Candela rimprovererà Tono per la sua severità verso Simona. Il ragazzo, a quel punto, deciderà di lasciare il palazzo senza dire nulla a nessuno.

Tono andrà via da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Tono continuerà la sua permanenza al palazzo, ma si rifiuterà di parlare con Simona. Candela non potrà fare a meno di rimproverare il ragazzo, spiegandogli che sua madre lo ama e che in passato ha sbagliato pensando di agire per il suo bene.

Nel frattempo, Petra rivelerà a Simona che sa che suo figlio è al palazzo di nascosto. La cuoca temerà delle ripercussioni, ma la governante la sorprenderà dicendole che non prenderà nessun provvedimento a riguardo. Quando padre Samuel andrà in camera di Antonio, però, vedrà che il ragazzo ha lasciato la tenuta senza dire nulla a nessuno e senza lasciare nessuna traccia. Pia sarà molto pensierosa e a tormentarla sarà la richiesta di Curro. Qualche giorno prima, infatti, il valletto le ha chiesto di aiutarlo a riesumare il corpo di Jana e lei non penserà ad altro. Pia farà fatica a tenere nascosto il suo stato d'animo ai colleghi e quando arriverà la sera si recherà al cimitero con una pala.

Il ritorno di Pia sconvolta e in lacrime

Nelle puntate de La Promessa dal 26 gennaio al 1 febbraio, Pia tornerà al palazzo in piena notte completamente stravolta e quando Petra e Curro la vedranno le chiederanno spiegazioni del suo stato. La domestica dirà che è turbata ancora dalla scomparsa di Dieguito e pur avendolo ritrovato non fa che pensare a lui. Curro capirà che c'è qualcosa di più importante e appena l'indomani resterà da solo con Pia le chiederà di fidarsi di lui. La donna rivelerà che ha riesumato il corpo di Jana senza coinvolgerlo per non turbarlo. Pia in lacrime spiegherà la terribile esperienza e darà a Curro un'informazione molto importante. "Era cerulea", dirà confermando l'ipotesi dell'avvelenamento, "Avevi ragione". Curro a quel punto si renderà conto che le indagini sono appena iniziate.