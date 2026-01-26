Catalina dirà ad Adriano che è lui il padre dei gemelli nelle puntate de La Promessa dal 2 all'8 febbraio: lui sarà felice di questa dichiarazione, ma ammetterà che sapeva già tutto.

Le anticipazioni rivelano che Adriano spiegherà a Catalina che Manuel gli aveva già detto che i figli erano suoi. La donna non sarà affatto arrabbiata con suo fratello, perché la felicità per la nascita dei bambini sarà più importante di tutto.

La nascita dei gemelli porterà una ventata di allegria a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo un parto difficile e un cesareo rischioso, Catalina darà alla luce i due gemelli.

L'atmosfera di preoccupazione al palazzo si trasformerà in entusiasmo in poco tempo e quasi tutti saranno felici peri l lieto evento. L'unica che storcerà il naso sarà ancora una volta Petra. La governante non avrà nulla contro Catalina, ma non potrà fare a meno di ripensare a Feliciano, perché le tante attenzioni riservate alla marchesina saranno in netto contrasto con il trattamento ricevuto da suo figlio. A far infuriare Petra, inoltre, saranno il comportamento distante di Santos nei suoi confronti e l'arrivo di Ana che regalerà dei bavaglini ai neonati. L'arrivo dei gemelli causerà anche una certa nostalgia in Manuel che confesserà a Maria la sua tristezza per il suo bambino mai nato. Adriano andrà spesso a trovare Catalina che dopo i parto sarà molto più rilassata nei suoi confronti.

Il mezzadro sarà molto amorevole con lei e con i bambini e lo aiuterà anche a pensare al nome da scegliere. Catalina, a quel punto gli dirà ad Adriano che i figli sono anche suoi.

Ore spensierate per Catalina e Adriano, finalmente con i loro bambini

Nelle puntate de La Promessa dal 2 all'8 febbraio, Adriano sarà al settimo cielo quando Catalina gli dirà finalmente che è il padre dei bambini. Il mezzadro, tuttavia, non potrà nascondere alla sua amata che sapeva già questa verità grazie a Manuel a cui aveva promesso la massima discrezione. Quando il marchesino andrà a trovare sua sorella si scuserà con lei e Catalina fingerà di essere arrabbiata con lui, ma alla fine sarà solo felice di condividere la sua gioia con Manuel. Nel frattempo, Leocadia continuerà a guadagnare la stima di tutti facendo riportare a La Promessa tutti gli oggetti di valore della famiglia de Lujan.