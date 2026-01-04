Santos e Ana abbandoneranno Lujan nelle prossime puntate de La Promessa: Ricardo scoprirà che sua moglie ha ingannato tutti e ha rapito Dieguito.

Le anticipazioni rivelano che Ana rapirà Dieguito e poi fingerà di averlo ritrovato per guadagnarsi la stima di tutti e di Ricardo. Quest'ultimo, però, indagherà e scoprirà che la sparizione del bambino era solo un piano di sua moglie. Ana lascerà il paese e Santos deciderà di seguirla licenziandosi da La Promessa.

Ana nuova eroina de La Promessa, ma per poco

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Ana non avrà nessuna intenzione di arrendersi con Ricardo.

La donna capirà che Pia è un problema per il suo matrimonio e penserà ad un modo per guadagnarsi la sua simpatia e quella degli altri domestici. Lo scopo di Ana sarà quello di arrivare a Ricardo in modo sottile, ma il suo piano andrà in fumo proprio quando sembrava aver funzionato. Tutto avrà inizio con la sparizione del piccolo Dieguito, l'amato figlio di Pia che abita a Lujan con Beni, la figlia del mugnaio. A dare la pessima notizia alla donna sarà Vera, di ritorno al paese per fare un saluto al bambino. "Dieguito è sparito", dirà Vera allarmando Pia che sarà disperata all'idea che qualcuno possa averlo rapito. Dopo poche ore, Ana riporterà Dieguito sano e salvo rendendo Pia felicissima e dicendo di aver trovato il bambino da solo in piazza.

La donna racconterà che Dieguito aveva semplicemente perso la strada di casa. L'idea di Pia nei confronti di Ana cambierà radicalmente e le esprimerà tutta la sua gratitudine. Per qualche giorno, la madre di Santos diventerà l'eroina del palazzo e si farà sempre più spazio tra gli abitanti de La Promessa. Ana porterà dei doni anche ai bambini di Catalina, ma la sua improvvisa invadenza e gentilezza apparirà molto strana a Vera che inizierà a sospettare di lei.

Ricardo scoprirà l'inganno di Ana e chiuderà per sempre con lei

Nelle prossime puntate de La Promessa, Ricardo andrà a fondo e indagherà sulla sparizione di Dieguito. L'uomo scoprirà delle incongruenze tra il racconto di Ana e quello degli abitanti di Lujan e convocherà sua moglie e Santos nel suo studio.

"Hai mentito a tutti" accuserà Ricardo, "Hai rapito tu Dieguito per diventare l'eroina del palazzo". Ana inizierà a tremare e piangere, negando tutto, ma Ricardo le spiegherà che qualcuno l'ha vista uscire dal panificio e andare a casa di Beni. L'uomo ricorderà a Ana che lei aveva raccontato di trovarsi dall'altra parte del paese. Le accuse saranno pesanti e Santos prenderà le parti di sua madre che però non potrà fare nulla per provare la sua innocenza. L'indomani, senza salutare nessuno, Ana lascerà Lujan e Santos la seguirà. Romulo radunerà tutta la servitù e spiegherà a Pia cosa è successo davvero a Dieguito. Il maggiordomo annuncerà anche che Santos si è licenziato e ha lasciato La Promessa.

Santos e Ana alleati per ricostruire la famiglia

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Ana sta facendo di tutto per avvicinarsi a Ricardo, ma ogni tentativo risulta vano. La donna ha richiesto la residenza a Lujan e ha chiesto a Ricardo di accompagnarla per firmare i documenti. In questa occasione, Ana ha presentato a tutti Ricardo come suo marito e lui si è sentito fortemente in imbarazzo. Santos, dal canto suo, ha ricattato Pia con l'omicidio del Barone, minacciando di dire a tutti che è lei la responsabile. In questo modo il ragazzo ha scongiurato il pericolo di un avvicinamento tra la domestica e suo padre.