Angela scomparirà nel nulla nelle prossime puntate de La Promessa e si scoprirà che è stato Lorenzo a rapirla.

Le anticipazioni rivelano che dopo essere stato in carcere, il Capitano tornerà al palazzo con una grande sete di vendetta verso Curro e Angela.

La sconfitta e la vendetta di Lorenzo al suo ritorno a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto Angela e Curro uniranno le loro forze e riusciranno a far finire Lorenzo in carcere militare. Le accuse a carico del Capitano saranno corruzione e abuso di potere, ma Lorenzo giurerà vendetta quando in manette lascerà il palazzo.

Angela e Curro saranno soddisfatti per la riuscita del loro piano e inizieranno a fantasticare un futuro insieme, a Zurigo. La felicità durerà molto poco perché Lorenzo troverà il modo per discolparsi e tornerà a La Promessa più agguerrito che mai. Il Capitano umilierà ancora una volta Curro e siccome intuirà che tra lui e Angela c'è del tenero non perderà occasione per pungerlo nel suo punto più debole. Lorenzo farà notare a Curro che lui è un povero valletto e non potrà mai sognare di meritare una ragazza perbene come Angela. Nel frattempo, la ragazza comprerà i biglietti per Zurigo e sarà impaziente di realizzare il suo sogno d'amore. Quando arriverà la sera, di Angela non ci sarà traccia e dopo una notte in bianco senza sua figlia Leocadia sarà terrorizzata.

La scomparsa di Angela getterà Curro nella disperazione

Nelle prossime puntate de La Promessa, Angela scomparirà all'improvviso e tutti saranno preoccupati per lei. Curro sarà disperato e chiederà di partecipare alle ricerche, ma il maggiordomo glielo impedirà. Tutti i terreni intorno alla tenuta saranno perquisiti, ma di Angela non ci sarà nessuna traccia. Curro affronterà con rabbia Lorenzo, certo che sia stato lui a far sparire la sua amata, ma il Capitano negherà con forza. Successivamente, Lorenzo dovrà affrontare anche Leocadia che si presenterà da lui con le stesse accuse di Curro. Con lei, il Capitano sarà meno bugiardo e ammetterà di tenere Angela prigioniera. In cambio della sua libertà, Lorenzo chiederà molti soldi ma non sembrerà avere intenzione di fermarsi qui.