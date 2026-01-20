Le anticipazioni spagnole de La Promessa accendono i riflettori su un faccia a faccia che cambierà per sempre il destino di Curro. Ángela, ormai schiacciata dall'imminente matrimonio forzato con Lorenzo esplode in un attacco senza precedenti contro l'uomo che dice di amarla. Le parole della giovane sono un colpo al cuore: "Sposerò un mostro e tu resti fermo", urla Ángela a un Curro incapace di reagire. Questo scontro sarà carico di accuse e recriminazioni sulla mancanza di coraggio del ragazzo. Segnerà un punto di non ritorno.

Cresce la tensione a La Promessa: Ángela si sfoga con Curro

Ángela e Curro si affronteranno senza più filtri. Il contesto sarà ormai soffocante. Lorenzo continuerà a spingere per celebrare il matrimonio, imponendo ad Ángela di fissare al più presto una nuova data. La giovane, schiacciata da una decisione che non sentirà sua, sarà costretta persino a fingere davanti al comandante, presentandosi come promessa sposa di un uomo che considererà un mostro. Sarà in questo clima che la rabbia di Ángela troverà uno sfogo diretto in Curro.

Lei non riuscirà più a tollerare la sua immobilità, il suo continuo rimandare, il rifugiarsi nell’attesa mentre tutto intorno precipiterà.

Scontro acceso tra Ángela e Curro: accuse e recriminazioni

“E cosa vorresti che facessi? Io ho già parlato con mio padre”, dirà Curro. “E allora? Non lo so, Curro, ma qualcosa… qualsiasi cosa, prima di restare con le braccia conserte mentre la donna che dici di amare sta per sposare un mostro”.

Curro proverà a difendersi, chiederà comprensione, tenterà di placare il dolore di Ángela. Ma le sue parole suoneranno vuote, insufficienti: “Capisco che tu sia completamente distrutta, ma ti prego, non prendertela con me”. “E allora fai qualcosa!”, urlerà Ángela.

La discussione si farà sempre più aspra: “Curro, ti lamenti sempre del tuo destino! Dai sempre la colpa agli altri per tutto quello che ti succede, te ne rendi conto?

Va bene, hai parlato con tuo padre… e allora? Dimmi: che cosa hai ottenuto?”.

Curro ferito nell’orgoglio decide di reagire

La rabbia di Ángela sarà alimentata da un dettaglio che peserà come un macigno: Curro non si sarà nemmeno presentato a parlarle dopo aver saputo della riunione con sua madre e con il capitano. Sarà lei ad aver fatto il primo passo: “Non sei nemmeno venuto a parlarmi dopo aver saputo di quell’incontro con mia madre e con il capitano. Sono dovuta venire io!”.

Quando Curro ammetterà che nulla è facile, Ángela lo colpirà nel punto più vulnerabile: il coraggio: “Niente è facile, Curro. Ma affrontare le cose non significa chiudersi in una capanna. Significa guardare i problemi in faccia”.

Questo scontro segnerà un punto di non ritorno. Umiliato, ferito, ma finalmente consapevole, Curro capirà che non potrà più restare immobile. Sarà proprio dopo questo confronto che deciderà di affrontare Alonso, pretendendo di ripulire la propria immagine e di recuperare il suo status.