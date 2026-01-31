Per Adriano e Catalina trionferà l'amore nelle prossime puntate de La Promessa: i due diventeranno marito e moglie con una cerimonia semplice voluta da Leocadia.

Le anticipazioni rivelano che Catalina e Adriano si diranno sì di fronte a tutta la famiglia, anche se la festa sarà sobria per evitare ulteriori scandali alla famiglia De Lujan.

La sobria cerimonia voluta da Leocadia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un lieto fine per Adriano e Catalina, almeno per quanto riguarda il futuro prossimo. I due innamorati, infatti, dopo aver messo al mondo i due eredi di Alonso, penseranno a regolarizzare il loro amore con le nozze.

Adriano, però, sarà un semplice mezzadro e non potrà certo sposare la sua amata senza alcun problema. Catalina non si arrenderà e dopo aver spiegato ad Alonso le sue ragioni deciderà di sposare Adriano in segreto, con Simona e Manuel come padrini. Tutto sembrerà iniziare per il meglio, ma la cerimonia sarà interrotta dall'arrivo di Leocadia, furiosa per l'iniziativa presa senza consultarla. In un primo momento la donna si opporrà a questa unione, ma quando vedrà che in questo modo potrebbe perdere il suo potere su Alonso tornerà sui suoi passi. Leocadia proporrà a Catalina e Adriano una piccola festa in famiglia, in modo tale da onorare l'importante sacramento senza dare nell'occhio e attirare gli sguardi dei curiosi.

La grande emozione per Adriano e Catalina

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia riuscirà ad accontentare tutti organizzando una cerimonia nella sala del palazzo. Catalina non indosserà l'abito di sua madre Carmen, perché le ricorderà il terribile abbandono di Pelayo, ma sarà ugualmente elegante. Adriano sceglierà il suo abito migliore per promettere amore eterno a Catalina. Martina, Maria e Manuel non potranno trattenere le lacrime per l'emozione durante lo scambio degli anelli. Per loro, sarà impossibile non pensare alla povera Jana. Don Samuel dichiarerà Catalina e Adriano marito e moglie e gli sposi si lasceranno andare ad un bacio. Gli invitati applaudiranno con entusiasmo questa coppia che ha dovuto superare molti ostacoli per raggiungere l'altare.