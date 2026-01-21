Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa in onda attualmente su La1 e nei prossimi mesi su Rete 4 rivelano che la storia d'amore tra Cristobal e Teresa rischierà di venire scoperta quando verranno spiati da una figura misteriosa. Curro, invece, verrà assunto da Alonso come suo segretario personale.

Un personaggio misterioso spia Cristobal e Teresa

Pia non vorrà che la gravidanza di Maria venga alla luce. La domestica deciderà di rinchiudere la collega e Carlo all'interno di una stanza affinché trovino un punto d'incontro. Il piano della donna avrà successo almeno in parte.

Maria e il domestico uniranno le forze contro Pia, responsabile del loro tentativo di riappacificazione.

Nel frattempo, Teresa e Cristobal si avvicineranno sempre di più, dimostrando di condividere un legale che va oltre a quello professionale. La storia tra la governante e il maggiordomo rischierà di venire scoperta quando un personaggio misterioso spierà un momento romantico tra i due.

Curro diventa il nuovo segretario personale di Alonso

Le anticipazioni rivelano che Curro si presenterà davanti ad Alonso, affermando di non voler più essere un semplice lacchè. Il giovane chiederà a suo padre di trovare una soluzione col Re di Spagna. Nella situazione interverrà Leocadia, la quale chiederà ad Alonso del tempo per trovare un accordo con la Corona.

Manuel, a questo punto, aprirà gli occhi al padre, informandolo che la darklady lo sta prendendo in giro. Alla fine, il marchese sorprenderà tutta la famiglia, facendo un annuncio nel corso di una cena. L'uomo annuncerà Curro come suo segretario personale. La novità prenderà di sorpresa anche il ragazzo, che smetterà di essere un lacché.

Padre Samuel ha evitato il licenziamento di Maria

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine gennaio su Rete 4, Curro ha finto di stare bene nonostante la rovinosa caduta a cavallo che gli ha provocato una dolorosa contusione alla schiena. L'ex baronetto è apparso sempre più convinto che l'incidente sia stato causato da qualcuno che ha manomesso la sua sella e che sia lo stesso che probabilmente ha posto fine alla vita di sua sorella Jana.

Pia ha condiviso i sospetti con Curro mentre Padre Samuel ha evitato che Maria venisse licenziata da Petra. La giovane non è apparsa entusiasta poiché ancora segnata dalla morte di Jana. Tono, intanto, si è rifiutato di parlare con sua madre Simona, deciso a non riaprire una ferita per lui ancora aperta. L'operaio ha mantenuto le distanze con la genitrice lasciandola distrutta. Gli amici hanno provato a convincere il ragazzo a concedere una chance alla madre sebbene invano.