Un ultimatum che profuma di tragedia: a La Promessa è ormai scontro aperto tra Curro e Lorenzo. Le nuove anticipazioni spagnole portano la tensione oltre il limite. Mentre Ángela è disposta a farsi rinchiudere in manicomio pur di sfuggire alle nozze forzate, Curro decide di giocare l'ultima carta, quella più pericolosa. In un faccia a faccia brutale, il ragazzo gela Lorenzo con una sfida senza ritorno: "C’è un solo modo per fermarci: che tu ci uccida". Una dichiarazione di guerra che trasforma il desiderio di fuga in una questione di vita o di morte.

La decisione di Ángela

Lo scontro tra Curro e Lorenzo diventerà sempre più violento e personale. Al centro di tutto ci sarà Ángela, determinata a evitare il matrimonio con Lorenzo a ogni costo, anche se questo significherà affrontare il rischio del manicomio.

Convinta di non avere alternative, Ángela preferirà l’idea di essere considerata pazza piuttosto che diventare la moglie di un uomo che rifiuta. Una scelta estrema che spingerà Curro a esporsi apertamente contro Lorenzo.

Il confronto tra Curro e Lorenzo

Di fronte alle sue minacce, Curro non mostrerà alcuna esitazione: "Può darsi che tu riesca a rinchiuderla in un manicomio, ma non dubitare: se lo farai, io la salverò".

Lorenzo reagirà con sarcasmo, mettendo in discussione la sua forza e il suo coraggio: "Sei davvero nelle condizioni di salvare qualcuno?".

Ma Curro risponderà ricordando ciò che ha già fatto in passato: "L’ho già fatto con Martina".

Il confronto degenererà rapidamente. Lorenzo tenterà di umiliarlo, paragonandolo ad Ayala, ma Curro respingerà quell’accostamento con disprezzo: "Quell’uomo non merita altro che il disprezzo assoluto. Al tuo fianco, è un principe".

La promessa di Curro

Convinto di avere il controllo della situazione, Lorenzo si proclamerà vincitore. Curro, però, rilancerà con una promessa che suonerà come una dichiarazione di guerra: "Se non riuscirai a farla rinchiudere e la costringerai a sposarti, noi due fuggiremo".

Gli insulti voleranno senza filtri, ma Curro resterà fermo sulle sue posizioni: "Chiamami come vuoi, capitano.

Ma non ci arrenderemo mai".

Il dialogo toccherà il punto più oscuro quando Curro arriverà a evocare l’ipotesi più estrema: "C’è un solo modo per impedire che Ángela e io siamo felici: che tu ci uccida". E con freddezza aggiungerà: "Fallo tu. Forse ci riuscirai".

Mentre lo psichiatra si preparerà a formulare una diagnosi sulla salute mentale di Ángela e Lorenzo continuerà a manovrare per costringerla alle nozze, Curro inizierà a temere che la ragazza sia davvero pronta a fingersi folle pur di non sposarlo.