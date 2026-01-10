Nelle prossime puntate de La Promessa, Eugenia tornerà al centro della scena con una rivelazione destinata a scuotere profondamente gli equilibri del palazzo. Dopo settimane di silenzio, la donna dimostrerà di essere lucida e determinata, arrivando a confessare di conoscere la verità sull’identità del vero padre di Angela.

Il ritorno di Eugenia cambia gli equilibri del palazzo

Nelle prossime puntate, l’arrivo di Eugenia continuerà a sconvolgere gli equilibri del palazzo, ma non solo per la sua presenza inattesa. La donna dimostrerà di essere completamente ristabilita e pronta a regolare i conti con chi, in passato, ha approfittato della sua fragilità.

E questa volta, nel suo mirino non finirà soltanto il capitano de la Mata.

Dopo il suo ritorno insieme ad Ayala, Eugenia mostrerà una determinazione inattesa. Se da un lato la sua guarigione riempirà di gioia Curro e Alonso, dall’altro provocherà un profondo disagio in Lorenzo e soprattutto in Leocadia. Eugenia, infatti, non avrà alcuna intenzione di restare in silenzio.

Confronto acceso tra Eugenia e Leocadia

Durante un confronto carico di tensione, Eugenia accuserà Leocadia di non aver mai provato una vera amicizia per lei, spiegando come il suo legame con Cruz fosse dettato solo da interesse e ambizione. Una verità che colpirà nel segno e porterà la signora di Figueroa a reagire con arroganza, rivendicando il proprio potere e la propria influenza.

Ma Eugenia non si fermerà alle accuse. Forte delle sue conoscenze sul passato, tirerà fuori l’arma più pericolosa: "So chi è il vero padre di Angela". In un momento del tutto inatteso, ricorderà a Leocadia gli ultimi mesi trascorsi insieme, rivelando di sapere che la donna rimase incinta di un uomo “che non avrebbe mai dovuto essere coinvolto”.

La reazione di Leocadia alle parole di Eugenia

La reazione sarà immediata e rivelatrice. Leocadia tenterà di negare, sostenendo che sia impossibile che Eugenia conosca quel nome. Tuttavia, il suo atteggiamento tradirà paura e inquietudine. Eugenia, senza mai pronunciare il nome, lascerà intendere chiaramente di sapere tutta la verità, gettando Leocadia in uno stato di profonda angoscia.

Leocadia cercherà di difendersi dichiarando di aver cancellato quell’uomo dalla propria vita, accusandolo di essersi sottratto alle sue responsabilità e di aver abbandonato lei e la figlia. Ma le parole di Eugenia riapriranno ferite mai rimarginate e renderanno evidente che il passato non è affatto sepolto.