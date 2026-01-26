Nelle prossime puntate de La Promessa, in onda nell’access prime time di Rete 4, uno scandalo senza precedenti colpirà il cuore della tenuta dopo una scoperta fortuita di Jacobo. Durante una conversazione privata con Leocadia, l'uomo rivelerà di essere il testimone oculare di una relazione proibita che coinvolge i vertici della servitù. A sconvolgere gli equilibri non sarà un semplice pettegolezzo tra domestici, ma la verità su Don Cristóbal e Teresa: il maggiordomo capo e la governante sono stati sorpresi in atteggiamenti intimi.

‘Li ho visti io’: Jacobo gela Leocadia con una scoperta scandalosa sulla servitù

Nelle prossime puntate de La Promessa, una conversazione riservata tra Jacobo e Leocadia porterà alla luce un segreto destinato a far discutere. I due si ritroveranno lontano da orecchie indiscrete e, tra mezze frasi e sguardi carichi di intenzioni, emergerà una verità che riguarderà direttamente la servitù della tenuta.

Jacobo romperà il silenzio lasciando intendere di essersi imbattuto in qualcosa di inaspettato. Leocadia, incuriosita, lo incalzerà senza troppi giri di parole.

“Di cosa si è venuto a sapere?”, chiede lei. “Che due membri della servitù hanno una relazione segreta”, risponde Jacobo con calma studiata.

“E chi glielo ha detto?”, dirà lei, e Jacobo risponderà: “Nessuno. Ed è proprio questo il bello. Li ho visti io con i miei occhi, ieri sera prima di cena, mentre si scambiavano effusioni”.

Don Cristóbal e Teresa amanti segreti: lo scandalo tra i vertici de La Promessa

Leocadia resterà sorpresa, ma Jacobo non avrà ancora finito. Preciserà subito che non si tratterà di due domestici qualunque, aumentando volutamente la tensione.

“Chi erano?”, domanderà lei, sempre più attenta. “Non lo indovinerebbe – dirà Jacobo – nientemeno che il maggiordomo capo e la governante. Don Cristóbal e Teresa”. “Ma che mi dice?”, è l’unica risposta che Leocadia riuscirà a formulare.

Sarà una rivelazione che potrebbe avere conseguenze enormi a La Promessa. Don Cristóbal e Teresa rappresentano due pilastri dell’ordine interno della tenuta e una relazione segreta tra loro rischierà di incrinare equilibri già fragili.