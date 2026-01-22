Lorenzo umilierà Angela nonostante sia legato nelle prossime puntate de La Promessa: "Ti addomesticherò come un animale", le dirà certo di sposarla presto.

Le anticipazioni tv rivelano che Curro penserà di impedire le nozze di Lorenzo e Angela sequestrando l'uomo, ma non sarà così facile.

Lorenzo prigioniero di Curro nella stanza segreta de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che non ci sarà pace per Curro che dovrà subire ogni giorno le umiliazioni di Lorenzo. Quest'ultimo farà di tutto per rendere la vita impossibile al valletto, ma non si limiterà solo a provocarlo con i suoi insulti.

Presto, infatti, Lorenzo imporrà a Leocadia di dargli la mano di sua figlia. L'amore tra Curro e Angela, quindi, diventerà sempre più impossibile e disperato. La ragazza non si rassegnerà all'idea di sposare un uomo così crudele, ma nulla sembrerà servire ad impedirlo. Curro, dopo aver accumulato per mesi rabbia e sofferenza, finirà per rapire Lorenzo e rinchiuderlo nella stanza segreta. I ruoli si invertiranno perché per la prima volta sarà il ragazzo a tenere in pugno il Capitano che temerà davvero per la sua vita. Lorenzo griderà aiuto ma nessuno potrà sentirlo e Curro continuerà la sua vita al palazzo come se niente fosse. Leocadia e Alonso si domanderanno che fine abbia fatto il Capitano e questo farà insospettire Angela.

A preoccupare ancora di più la ragazza sarà una piccola macchia di sangue sul guanto di Curro.

Lorenzo deciso a sposare Angela a tutti i costi

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro rinfaccerà a Lorenzo tutto il dolore provocato alla povera Eugenia e l'omicidio di Jana. Il ragazzo urlerà e picchierà il Capitano affinché confessi, ma lui non lo farà. Lorenzo ammetterà solo la colpa di aver preteso la mano di Angela per farlo soffrire. Curro punterà la sua arma contro Lorenzo, pronto a togliergli la vita, ma in quel momento irromperà Angela. La ragazza eviterà al suo amato di commettere un omicidio, ma Lorenzo non si calmerà. Al contrario, il Capitano continuerà a provocare Angela dicendo che sarà una brava moglie e mamma. "Ti addomesticherò come un animale", dirà l'uomo, certo che presto si vendicherà di Curro. Quest'ultimo e la sua fidanzata, intanto, si domanderanno come uscire da questa situazione.