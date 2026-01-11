Lorenzo sarà nelle mani di Curro e griderà inutilmente e disperatamente aiuto nelle prossime puntate de La Promessa: nessuno potrà sentirlo perché il Capitano sarà rinchiuso nella stanza segreta.

Le anticipazioni rivelano che Curro sarà stanco di subire le umiliazioni e le cattiverie di Lorenzo e sfogherà su di lui mesi di rabbia repressa.

La vita di Curro a La Promessa diventerà un incubo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Curro inizierà un incubo che si protrarrà per mesi. Lorenzo passerà le sue giornate a deriderlo e umiliarlo dopo averlo assunto come assistente personale, ma non si fermerà qui.

L'uomo avrà intenzione di distruggere la vita di Curro sotto ogni punto di vista e il suo obiettivo sarà privarlo di Angela, la ragazza che ama e che ricambia il suo amore. Lorenzo non si fermerà davanti a nulla e, visto che non riuscirà a conquistare Angela, imporrà a Leocadia di dargliela in sposa.

L'infelice destino di Angela a causa di Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo si mostrerà più spietato che mai e deciderà di sposare Angela contro la sua volontà. Curro sarà a pezzi per questa situazione e il Capitano si farà beffe di lui, insultandolo in continuazione. Dopo l'ennesima umiliazione, però, Curro non ne potrà più: sequestrerà Lorenzo e lo porterà nella stanza segreta.

Il Capitano sarà totalmente nelle mani di Curro che sarà fuori di sé dalla rabbia. Il ragazzo si divertirà a vedere Lorenzo disperato e terrorizzato e gli ricorderà tutte le cattiverie che gli ha fatto subire. Curro, inoltre, sarà convinto che il Capitano abbia tolto la vita ad Angela e abbia anche organizzato l'attentato alle sue spalle. Il ragazzo lo torturerà per fargli confessare i reati. Lui, però, ammetterà solo di aver imposto le nozze con Angela per farlo soffrire.

Lorenzo è innocente per la morte di Jana e l'attentato a Curro

C'è qualcuno che trama a La Promessa e non è Lorenzo. Curro è convinto che Il Capitano abbia architettato la morte di Jana e l'agguato contro di lui, ma si sbaglia.

Nonostante l'odio e la cattiveria del Capitano nei suoi confronti, Curro sbaglia bersaglio. Leocadia, infatti, ha tolto la vita a Jana ed è stata lei ad architettare l'agguato della caduta a cavallo. La donna voleva sbarazzarsi di Curro come ha fatto con il dottor Gamarra perché ha saputo da Pia che lui sta indagando sulla morte di Jana.