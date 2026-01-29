"Dirò a tutti che hai eliminato Jana": con queste parole Lorenzo distruggerà Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa. L'uomo pretenderà di sposare Angela in cambio della vita della ragazza, e del suo silenzio.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo terrà in ostaggio Angela e Leocadia gli offrirà molto denaro per rilasciarla, ma lui esigerà di diventare il marito della ragazza. Sconfitta, la donna sarà costretta a cedere la mano di sua figlia e ricorderà gli ultimi terribili momenti di Jana.

Il ricatto crudele di Lorenzo per Leocadia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Angela sparirà nel nulla e Lorenzo ammetterà di averla rapita.

Il Capitano rivelerà il suo segreto solo a Leocadia, perché il suo sequestro avrà uno scopo ben preciso. In un primo momento, Lorenzo si limiterà a chiedere alla donna una somma di denaro e Leocadia si darà da fare per procurarsela. Una volta consegnata la busta dei soldi, però, Leocadia riceverà una pessima notizia: Lorenzo non vuole rilasciare Angela accontentandosi del denaro. La donna sarà disperata e gli offrirà più soldi, ma il Capitano sarà chiaro: "Voglio Angela, diventerà mia moglie". Leocadia negherà assolutamente questa possibilità e spiegherà a Lorenzo che anche volendo sua figlia non si lascerebbe mai convincere. "Ci riuscirai", insisterà Leocadia, "Altrimenti dirò a tutti che hai ucciso tu Jana".

Leocadia costretta ad obbedire pur di rivedere Angela a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo terrà in pugno Leocadia. La donna si prenderà un po' di tempo per arrivare a una decisione, ma poi tornerà dal Capitano: "Hai vinto", gli dirà, "Acconsentirò alle tue nozze con Angela". Leocadia terrà a precisare che farà tutto questo solo per salvare la vita a sua figlia e non per l'accusa dell'omicidio di Jana perché si dirà innocente. In realtà, però, si scoprirà che Lorenzo non sbaglia e la donna è proprio la colpevole della morte della ragazza, tanto che dopo l'incontro Leocadia ripercorrerà con la mente i terribili istanti in cui le ha tolto le vita. Angela tornerà al palazzo molto provata, ma nessuno tranne sua madre saprà che è stato Lorenzo a sequestrarla.