Martina e Adriano si lasceranno andare a un bacio appassionato nelle prossime puntate de La Promessa: i due saranno sempre più vicini e durante una cena sarà evidente la loro complicità.

Le anticipazioni rivelano che Martina aiuterà molto Adriano dopo la partenza di Catalina . Tra i due il legame si farà sempre più forte e Jacobo ne sarà molto infastidito, ma non riuscirà a fermare l'inevitabile.

L'addio di Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano avvicinamenti inaspettati che faranno molto discutere. Con il passare dei mesi molte cose cambieranno e tra Jacobo e Martina la passione andrà sempre più scemando.

Parallelamente, Catalina attraverserà l'inferno a causa di Leocadia che alle spalle di tutta la famiglia De Lujan studierà un modo per sbarazzarsi di lei. La perfida dark lady, attraverso una sua conoscenza, costringerà Catalina a lasciare Adriano e i suoi bambini senza poter dare loro una spiegazione. La marchesina non avrà altra scelta e anche se sentirà il suo cuore andare a pezzi dovrà sottostare al ricatto per salvare la vita dei suoi figli. Adriano, ignaro di tutto, penserà che sua moglie si è disinteressata a lui e ai gemelli e per questo sarà furioso e giurerà che non accetterà mai un ritorno con lei. In questo momento così difficile, l'uomo potrà contare sulla presenza di Martina che molto spesso di prenderà cura anche dei suoi figli.

Adriano e Martina inizieranno a trascorrere molto tempo insieme questo infastidirà non poco Jacobo che lo farà notare alla sua fidanzata.

La cena che cambierà tutto tra Adriano e Martina

Nelle prossime puntate de La Promessa, Adriano inviterà Martina a cena a Lujan per ringraziarla di tutto l'aiuto che gli sta dando. I due si prometteranno di lasciare a casa i problemi e le preoccupazioni per i bambini e godersi la serata dedicandola solo a se stessi. Un temporale costringerà Martina e Adriano a rivedere i loro piani, ma non rinunceranno alla cena promessa. I due trascorreranno delle ore in piena sintonia tra risate e sguardi che non avranno bisogno di tante parole, accanto al fuoco. La complicità sarà evidente tra i due scatterà un bacio pieno di passione.