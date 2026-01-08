Nelle prossime puntate de La Promessa, in onda nell'access prime time di Rete 4, Adriano verrà a sapere una verità che lo riguarda da vicino. Nel momento più drammatico della gravidanza di Catalina, l’uomo scoprirà di essere il vero padre dei figli che la giovane aspetta, aprendo a sviluppi emotivi e narrativi decisivi.

La gravidanza di Catalina entra in una fase critica

La gravidanza di Catalina subirà un’accelerazione drammatica. Adriano tornerà alla Promessa deciso a riconquistare Catalina e le dichiarerà ancora una volta il suo amore, promettendo di prendersi cura di lei e dei bambini che aspetta, convinto che non siano suoi.

Catalina, pur amandolo ancora, rifiuterà di concedergli una seconda possibilità. La discussione tra i due sarà dura e segnerà un punto di rottura apparentemente definitivo.

Dopo il violento scontro con Adriano, la giovane, confusa e sopraffatta dalle emozioni, lascerà il palazzo per restare sola a riflettere. Proprio lontano da casa, però, la rottura delle acque la sorprenderà e il parto inizierà nel mezzo della campagna.

Catalina partorisce lontano dal palazzo e viene poi ricoverata d’urgenza

Colta di sorpresa dalle contrazioni, Catalina entrerà in travaglio lontano da ogni aiuto. Solo l’arrivo provvidenziale di Curro e Ángela eviterà il peggio: saranno loro, insieme a Catalina, ad assistere alla nascita della prima figlia, in condizioni estreme e cariche di tensione.

Dopo il parto, Adriano riuscirà a riportare Catalina al palazzo, dove il medico deciderà di procedere con un cesareo d’urgenza per salvare lei e il secondo bambino.

La verità sulla paternità cambia il destino di Adriano

Mentre Catalina verrà portata in sala operatoria, Adriano attenderà notizie nell’hangar divorato dall’ansia. Accanto a lui ci sarà Manuel, che cercherà di sostenerlo. Durante l’attesa, Adriano proporrà di avvisare Pelayo, convinto che sia lui il padre dei bambini e che abbia il diritto di saperlo.

Quelle parole spingeranno Manuel a fare finalmente chiarezza: “Pelayo non c’entra nulla. Sei tu il padre di quei bambini”.

La rivelazione sconvolgerà Adriano, che inizialmente faticherà a crederci.

Manuel gli spiegherà che Catalina non ha mai avuto dubbi sulla paternità e che il suo silenzio è stato dettato dalla paura di affrontare un altro colpo dopo la delusione con Pelayo.

La consapevolezza arriverà lentamente, ma con una forza travolgente. Adriano realizzerà di stare per diventare padre dei figli della donna che ama davvero. Le sue parole tradiranno un’emozione incontenibile: la gioia si mescolerà alla paura per le condizioni di Catalina, ancora sotto i ferri.