Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 svelano che Angela ingerirà una dose massiccia di medicinali pur di non contrarre matrimonio con Lorenzo de La Mata. La ragazza verrà ritrovata svenuta da Curro de La Mata (Xavi Lock), che le presterà subito soccorso.

Lorenzo pretende di sposare Angela

Angela e Curro dovranno lottare per essere felici. Leocadia non avrà nessuna intenzione che sua figlia abbia rapporti con il nuovo lacchè di Lorenzo e per questo tramerà alle loro spalle. Le cose peggioreranno quando il capitano de La Mata pretenderà di sposare Angela.

Leocadia cercherà di evitare il matrimonio di sua figlia e dell'uomo, organizzando quello fulmineo con Beltran. Ma l'iniziativa verrà fermata da Lorenzo. Angela, intanto, non avrà nessuna intenzione di sposare il promesso sposo, considerandolo spregevole e senza cuore. Il capitano rimarrà sempre un terribile criminale nei pensieri della ragazza.

Angela cerca di togliersi la vita avvelenandosi

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Angela arriverà a compiere un fortissimo gesto pur di scappare dalle grinfie di Lorenzo. La ragazza penserà di togliersi la vita pur di non convolare a nozze con l'uomo che detesta. Angela deciderà di avvelenarsi con le medicine che le erano state prescritte dal dottore.

Curro troverà il corpo senza sensi della sua amata sul pavimento. In questa circostanza, il lacchè riuscirà a salvare la vita di Angela, facendola rimettere le pillole che aveva ingerito. Il ragazzo porterà la donna in una capanna abbandonata nei pressi della tenuta dove poter riprendersi dal tentato suicidio.

Leocadia ha ordinato a Curro di stare lontano da Angela

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio gennaio su Rete 4, Alonso è stato obbligato a ripudiare Curro (Xavi Lock) pur di mantenere il titolo di marchese ed evitare provvedimenti da parte del re di Spagna. L'ex baronetto è stato assunto come lacchè mandando su tutte le furie Leocadia, che avrebbe preferito allontanarlo per sempre dalla tenuta.

La darklady ha avvertito Curro di mantenere le distanze da Angela, di cui è innamorato pazzo.

Candela, invece, ha raggiunto il rifugio dove ha scoperto che Tono ha perso il lavoro, la moglie ed i figli. I due hanno finto di non conoscersi davanti a Padre Samuel.

Intanto Manuel (Arturo Garcia Sancho) è apparso intenzionato a rifarsi una vita a Milano mentre Curro ha preso possesso della stessa camera di Padre Samuel. Infine Ricardo Pelicer ha ribadito a suo figlio Santos di non aver intenzione di dare una seconda possibilità a sua madre Ana.