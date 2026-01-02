Alonso donerà a Leocadia un gioiello che apparteneva alla sua cara madre nella puntata de La Promessa di sabato 10 gennaio: "Ti prego, non andare", le dirà.

Le anticipazioni rivelano che l'insistenza di Alonso servirà a convincere Leocadia che deciderà di restare al palazzo. La donna ordinerà di mandare via la carrozza e sarà pronta a prendere le redini della tenuta.

Alonso spiazzerà Leocadia con un regalo speciale

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia sarà decisa a lasciare il palazzo con Angela. La donna sembrerà non voler cambiare idea e farà preparare tutto per la partenza, ma in realtà non avrà nessuna intenzione di andare via.

Alonso, dispiaciuto per l'addio a Leocadia, le chiederà di salutarlo un'ultima volta e la ringrazierà per tutto ciò che ha fatto. L'uomo non nasconderà alla donna il suo timore per il futuro: "Sei convinta di andare via?" le chiederà. Leocadia confermerà che è arrivato il momento di lasciare il palazzo, ma Alonso la sorprenderà con un gioiello molto prezioso. L'uomo spiegherà che si tratta di un gioiello che apparteneva alla sua cara madre e che poi lui aveva donato a Cruz. "Mia moglie non lo apprezzava", dirà il marchese a Leocadia che si irfiuterà di accettare un dono così prezioso. "Cruz non vorrebbe per niente al mondo una cosa del genere" dirà la donna ad Alonso che insisterà: "Cruz non c'è più".

Leocadia si lascerà convincere e resterà a La Promessa

Nella puntata de La Promessa di sabato 10 gennaio, Alonso confesserà a Leocadia che il gioiello era un modo per convincerla a restare. L'uomo continuerà a lodare la sua ospite dicendole che lei è stata indispensabile. "Ti prego, non andare, senza di te coleremo a picco come il Titanic", dirà ancora il marchese. Leocadia non potrà certamente negare il suo sostegno ad Alonso che le parlerà con il cuore in mano. "Comunico di far andare via la carrozza", dirà Leocadia che deciderà di restare. Poco dopo, Petra sarà sollevata all'idea che la signora De Figueroa lascerà il palazzo. Leocadia, però, spegnerà gli entusiasmi dicendole che ha cambiato idea e dovrà sopportare la sua presenza ancora a lungo.

Curro rinuncia all'incontro con Angela

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Leocadia ha imposto ad Angela di andare via con lei. La donna non accetta assolutamente che sua figlia possa essere ancora amica di Curro, diventato un lacchè. Angela ha sofferto moltissimo per la decisione di sua madre e ha supplicato Curro di concederle un'ultima serata romantica di addio. Il ragazzo non si è presentato all'appuntamento, ma allo scoccare della mezzanotte ha pianto in modo disperato. Curro non vuole far soffrire Angela e sa che, pur amandola molto, la loro sarebbe una storia impossibile.