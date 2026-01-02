Lorenzo umilierà Curro nella puntata de La Promessa in onda sabato 10 gennaio: "Hai rovinato i miei stivali", urlerà, "Sei un rifiuto".

Le anticipazioni rivelano che Curro non potrà difendersi dalle angherie di Lorenzo e sarà costretto a scusarsi. Il ragazzo, però, mostrerà gli stivali a Romulo che gli confermerà l'impeccabilità del suo lavoro. Curro capirà che Lorenzo gli renderà la vita impossibile.

Leocadia e Lorenzo: la nuova alleanza de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che non ci sarà pace per Curro. Il ragazzo accetterà qualunque condizione pur di restare alla tenuta e inizierà a fare il valletto.

Romulo gli comunicherà un cambiamento di programma: Curro sarà il servitore personale di Lorenzo. Nonostante il disagio, il giovane non si tirerà indietro e svolgerà il suo lavoro al meglio. Il Capitano, tuttavia, chiederà di avere Curro al suo fianco con un obiettivo ben preciso: umiliarlo. Lorenzo confiderà a Leocadia il suo scopo: "Renderemo a Curro la vita impossibile, in modo che sia lui stesso ad andarsene". L'uomo inizierà subito a mettere in pratica il suo piano e chiederà al suo valletto di pulire bene i suoi stivali sporchi di fango. Curro farà tutto come richiesto, ma il risultato sarà disastroso. Lorenzo si lamenterà per il lavoro eseguito e lo farà nel modo più umiliante possibile.

"Hai combinato un vero disastro", urlerà, "Hai rovinato i miei stivali, non vali niente neanche come valletto".

Lorenzo agguerrito più che mai con Curro

Nella puntata de La Promessa di sabato 10 gennaio, Curro si scuserà per non aver soddisfatto le aspettative di Lorenzo, ma lui urlerà ancora più forte. "Non devi rispondermi", dirà, "Non hai alcun diritto di parlare con me". Il Capitano proseguirà col dire che se fosse per lui Curro dovrebbe essere licenziato immediatamente. "Sei un pusillanime", dirà ancora, "Sei un rifiuto". Lorenzo appellerà Curro come il peggiore di tutta la servitù e continuerà con le offese: "Mi viene la nausea se penso che eri considerato mio figlio". Curro, affranto, andrà da Romulo con gli stivali e gli mostrerà il suo lavoro.

Il maggiordomo si complimenterà con lui per la perfetta lucidatura e Curro gli spiegherà cosa è accaduto. Il ragazzo si renderà conto che Lorenzo farà di tutto per impedirgli di lavorare con serenità.

La vita di Curro è stata stravolta all'improvviso

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Leocadia ha spinto Alonso a ripudiare Curro dicendogli che era l'unico modo per conservare il marchesato. Il giovane, a malincuore, ha dovuto lasciare il palazzo ma ha compreso le ragioni di suo padre senza rancore. Curro si è confidato con Ramona, ma non si è rassegnato all'idea di vivere lontano da La Promessa. Dopo averci riflettuto, il ragazzo ha bussato alla porta di Romulo chiedendogli lavoro come valletto. In questo modo Curro può vivere al palazzo e continuare ad indagare sulla morte di Jana.