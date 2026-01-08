Petra sarà irremovibile con Maria nella puntata de La Promessa di mercoledì 14 gennaio: "Sei licenziata, hai quattro giorni per partire".

Le anticipazioni rivelano che Petra non darà più possibilità a Maria che non riesce a lavorare bene come un tempo. A niente serviranno le parole di Romulo che ricorderà a Petra che sarà difficile trovare una sostituta di Maria viste le basse paghe.

La scomparsa di Gamarra scuoterà La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una giornata ricca di tensioni al palazzo. Innanzi tutto, Curro arriverà con una pessima notizia: "Gamarra è deceduto".

La morte improvvisa del dottore farà tremare il ragazzo che confiderà a Pia di sentirsi in serio pericolo. Nonostante sia stata archiviata come incidente, infatti, la morte di Gamarra per Curro sarà l'ennesimo colpo dell'assassino di Jana. Nel frattempo crescerà l'ansia anche per Maria che continuerà ad essere nel mirino di Petra. Quest'ultima non potrà più tollerare le varie distrazioni della cameriera che ancora soffre moltissimo per la perdita della sua cara amica. Nonostante gli sforzi, Maria non riuscirà ad accontentare Petra con un lavoro impeccabile e ne pagherà duramente le conseguenze. La governante, infatti, forte dell'appoggio di Leocadia, sarà molto chiara con Maria: "Sei licenziata, hai quattro giorni per lasciare il palazzo".

Romulo proverà ad intercedere per Maria

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 14 gennaio, Petra sarà furiosa con Maria e non avrà intenzione di tornare indietro. La ragazza si rivolgerà a Romulo in lacrime e il maggiordomo proverà ad intercedere per lei. Petra spiegherà che le sue ragioni sono più che legittime, visto che Maria non svolge più il suo lavoro come dovrebbe. "Non vedo perché io debba lavorare con una cameriera che non fa il suo dovere", dirà Petra. Romulo risponderà che sarà molto difficile trovare una sostituta per Maria, soprattutto in quel momento di crisi. Il maggiordomo farà notare a Petra che nessuna ragazza accetterebbe di lavorare con una paga così bassa. Nonostante tutto, la governante resterà della sua idea.

Romulo conforterà Maria dicendole che i quattro giorni che hanno a disposizione potrebbero essere una speranza.

Maria è nel momento più buio della sua vita

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Petra ha più volte rimproverato Maria. Quest'ultima non è più la stessa dopo la morte di Jana: passa le giornate a piangere e svolge male il suo lavoro. I colleghi hanno provato ad aiutare la ragazza, ma i risultati sono davvero scarsi. Maria, ormai, non ha più voglia di combattere ed è pronta ad accettare il suo destino con rassegnazione. Vera, Lope e li altri, però, non possono perdere un'amica così importante e l'hanno spronata a reagire. Per qualche giorno Maria sembrava essersi ripresa, ma il ricordo della grave perdita non le permette di tornare forte come prima.