Petra sorprenderà Simona nella puntata de La Promessa di martedì 27 gennaio: "So che tuo figlio Antonio si nasconde qui", dirà, "Non ti punirò".

Le anticipazioni rivelano che Petra spiegherà a Simona che conosce il suo segreto e comprende la sua preoccupazione. La cuoca temerà pesanti ripercussioni, ma la governante le assicurerà che non farà nulla per mandare via Antonio. Simona sarà molto grata a Petra.

Petra non caccerà Antonio da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra stupirà Simona con il suo comportamento. Tutto avrà inizio quando la governante convocherà la cuoca per comunicarle il nuovo menu deciso da Leocadia.

Petra spiegherà che lei e Lope si dovranno attenere scrupolosamente agli ordini della signora. La governante chiederà a Simona di comunicare per tempo ogni eventuale modifica ai piatti. La cuoca ascolterà tutto, ma non potrà nascondere la sua forte preoccupazione. Petra dirà a Simona che non deve fingere: "So che tuo figlio Antonio si nasconde a La Promessa". "Non stai attraversando un buon momento", dirà ancora la governante, "Sei triste". Simona non potrà fare altro che confermare le parole di Petra, ma lo farà balbettando perché sarà certa di una sua punizione. La governante, invece, la sorprenderà: "Conosco la situazione e non ho intenzione di punirti", dirà Petra, "So che non è una tua iniziativa".

L'inaspettata comprensione di Petra verso Simona

Nella puntata de La Promessa di martedì 27 gennaio, Simona spiegherà a Petra che Antonito non sta bene, ma lei le dirà di essere già a conoscenza di tutto. "Appena si rimetterà potrà andare via dal palazzo", dirà la governante a Simona che non saprà come ringraziarla. Prima di andare via, Simona chiederà a Petra il perché di tanta indulgenza, ma la governante si rifiuterà di risponderle. Petra manderà via Simona chiedendole di non fare altre domande. La governante si sta avvicinando sempre di più a don Samuel che ha una buona influenza su di lei. Inoltre, per Petra è impossibile dimenticare i tempi in cui a La Promessa c'era suo figlio Feliciano: probabilmente è questo il motivo della sua comprensione nei confronti di Simona.