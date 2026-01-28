Catalina non avrà più contrazioni e il medico dovrà sottoporla a un delicato intervento nella puntata de La Promessa di sabato 31 gennaio: don Samuel sarà pronto per l'estrema unzione.

Le anticipazioni rivelano che dopo il primo parto la vita di Catalina sarà in pericolo perché il secondogenito non nascerà in modo naturale. Il dottor Ferrer farà sterilizzare la stanza per procedere con l'intervento, molto delicato a quei tempi.

Il parto di Catalina nei campi de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la salute di Catalina sarà al centro delle prossime trame e terrà con il fiato sospeso tutta la famiglia.

La marchesina si troverà nei campi della tenuta quando i forti dolori del parto la sorprenderanno. Catalina darà alla luce la sua prima bambina grazie all'aiuto di Angela e Curro che la soccorreranno appena in tempo. Subito dopo, però, la donna perderà i sensi e la situazione diventerà preoccupante. Adriano riporterà Catalina a La Promessa in braccio e lì ci sarà il dottor Ferrer, pronta a farle partorire il secondo figlio. Dopo una prima visita, il medico avvertirà la famiglia del fatto che Catalina non ha più contrazioni e bisognerà far nascere il bambino effettuando un cesareo. L'operazione, molto rischiosa a quei tempi, metterà in seria difficoltà Alonso che esiterà prima di dare il suo consenso al medico.

Ferrer, però, non lascerà scelta e per salvare la vita alla madre e al bambino bisognerà operare d'urgenza e al palazzo perché non ci sarà tempo per il trasferimento in ospedale. Maria avrà il delicato compito di assistere il medico nel corso dell'operazione e la servitù si darà da fare per sterilizzare la stanza.

La richiesta di don Samuel farà infuriare Alonso

Nella puntata de La Promessa di sabato 31 gennaio, Alonso sarà molto in ansia per Catalina, perché il medico gli dirà chiaramente che la vita di sua figlia è a rischio. A questo proposito, don Samuel si farà avanti e prima dell'operazione andrà nello studio del marchese con una richiesta che lo getterà ancora di più nella disperazione.

Il parroco, infatti, chiederà ad Alonso il consenso per l'estrema unzione a Catalina che di lì a poco finirà sotto i ferri. La reazione del marchese sarà furiosa e in lacrime caccerà don Samuel dal suo studio. Curro e Angela si stringeranno in un abbraccio affettuoso e tutta la famiglia attenderà notizie, ma l'operazione sarà molto lunga.