Lorenzo si alleerà con Leocadia contro Curro nella puntata de La Promessa di giovedì 8 gennaio: "Gli renderemo la vita impossibile e sarà costretto ad andarsene", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Angela chiederà a Curro un ultimo incontro a mezzanotte. Lui, però, non si presenterà all'appuntamento ed entrambi piangeranno per l'impossibilità di vivere il loro amore.

Leocadia decisa a lasciare La Promessa con Angela

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro deciderà a malincuore di tenere lontana Angela dopo essere diventato un valletto.

Pur essendo molto innamorato di lei, il ragazzo saprà bene che la loro relazione potrebbe metterla nei guai. Angela, in lacrime, supplicherà Curro di portare avanti la relazione clandestina, ma lui si rifiuterà. Come se non bastasse. Leocadia prenderà una decisione che spegnerà definitivamente le speranze di sua figlia: "Lasceremo La Promessa", dirà convinta. Disperata, Angela chiederà a Curro un ultimo incontro romantico in vista della sua partenza: "A mezzanotte nella sala della musica. Il ragazzo non prometterà niente, anche perché ricorderà a Angela che per lui è vietato accedere al piano nobile. Leocadia si concederà un bicchiere prima di andare a dormire, anche perché non avrà sonno. La donna si troverà in salone quando arriverà Lorenzo che le chiederà di fargli compagnia.

La proposta di Lorenzo farà cambiare idea a Leocadia

Nella puntata de La Promessa di giovedì, 8 gennaio, Lorenzo ricorderà a Leocadia i vecchi tempi, quando erano complici e amici. Lei ci terrà a dire al Capitano che non è più la stessa donna di un tempo e inoltre lo informerà del fatto che l'indomani andrà via con sua figlia. A quel punto, Lorenzo dirà a Leocadia che non può andare via, perché hanno un problema in comune: Curro. L'uomo ricorderà che se il re venisse a sapere che il ragazzo è tornato al palazzo come valletto lei farebbe una pessima figura. Leocadia sembrerà ancora molto decisa a partire, ma Lorenzo si giocherà tutte le sue carte e le chiederà di restare per aiutarlo con Curro.

"Gli renderemo la vita impossibile e lui sarà costretto ad andare lontano". Leocadia, a quel punto, si lascerà convincere. Nel frattempo, scoccherà la mezzanotte, ma Curro non andrà all'appuntamento con Angela. Entrambi piangeranno, ognuno in un posto diverso del palazzo, disperati per l'impossibilità di viversi.

Curro e Angela: un amore diventato impossibile

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Angela e Curro si sono lasciati andare ai sentimenti. La ragazza ha ammesso di essersi allontanata da lui solo per difendersi, ma l'amore è stato più forte di tutto. Curro ha finalmente trovato la donna che ha saputo fargli battere il cuore, ma tutto è precipitato all'improvviso. Jana è morta lasciando tutti nel più totale sconforto, ma non è tutto. Alonso ha dovuto ripudiare Curro per mantenere il marchesato e il ragazzo è tornato a La Promessa come un semplice valletto.