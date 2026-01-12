Negli episodi de La Promessa in onda dall'11 al 17 gennaio, Leocadia si sistemerà nella stanza di Cruz e si mostrerà sempre più come la padrona incontrastata della tenuta. Inoltre Maria sarà certa del suo licenziamento, anche se Teresa esorterà Petra a non mandarla via. Curro, invece, si convincerà che il dottor Gamarra è stato ucciso, mentre Catalina non vorrà vedere Adriano.

Manuel confessa ad Antonio e Nica che Cruz ha ucciso Jana

Maria e Samuel aiuteranno Adriano ad incontrare Catalina, lei però non si vorrà confrontare. Intanto Leocadia assumerà il controllo totale della tenuta ed Angela riferirà a Curro che non andrà via, ma questo non cambierà il pensiero del giovane in quanto le farà presente che tra di loro non ci sarà mai nulla.

Inoltre Padre Samuel troverà Antonio svenuto e lo sistemerà nella sua stanza. Alonso, invece, rimprovererà Lorenzo per avere trattato male suo figlio.

Nel frattempo Martina porterà avanti i preparativi del suo matrimonio e prenderà delle scelte, senza però consultare Jacobo. In tutto questo, Manuel rivelerà ad Antonio e Nica che sua madre Cruz ha ucciso Jana. Ana non accetterà di essere stata rifiutata da Ricardo e scaricherà tutta la sua ira contro Petra, intervenendo in difesa di Maria. Curro, invece, apprenderà della morte del dottor Gamarra ma sospetterà che qualcuno l'abbia ucciso.

Alonso vuole sapere dove è finito Manuel

Catalina si mostrerà contraria a vedersi con Adriano, ma Martina la spronerà a dare al ragazzo la possibilità di spiegare le sue ragioni.

Intanto Alonso troverà Leocadia nella stanza di Cruz e lei giustificherà la sua presenza, affermando che nella sua stanza c'è una perdita d'acqua e che per breve tempo rimarrà lì. La realtà però sarà diversa, poiché De Figueroa non vorrà lasciare la camera della marchesa. Alonso si fiderà di quanto detto e vorrà sapere dove si trovi Manuel.

Nel frattempo il marchese e Ricardo cercheranno di far comprendere a Maria la sua delicata situazione, ma lei ormai sarà certa del suo licenziamento. Teresa esorterà Petra a non cacciarla dalla tenuta, mentre Pia non tollererà che Ana sia riuscita ad avere la fiducia di Fernandez e che questo le abbia consentito di riavvicinarsi a Ricardo.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Curro e Pia hanno unito le forze per scoprire chi ha tolto la vita a Jana. Inoltre Ana non si è arresa e si è attivata in ogni modo per tornare insieme a Ricardo.

Maria, invece, si è sentita male e Petra l'ha minacciata di licenziarla se non fosse tornata a lavoro, mentre Jacobo ha incolpato Martina di essere disinteressata all'organizzazione del loro matrimonio.