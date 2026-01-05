Le trame delle puntate de La Promessa in programma dal 12 al 18 gennaio su Rete 4 rivelano che Lope sistemerà Tono nella stanza di Padre Samuel dopo averlo trovato ricoperto di ecchimosi per colpa di un pestaggio. Leocadia, invece, diventerà la padrona della tenuta, prendendo il posto di Cruz.

Lope porta Tono a La Promessa

Padre Samuel sistemerà Tono svenuto nella sua camera mentre Lope si sincererà che sia davvero il figlio di Simona. Quest'ultimo riprenderà poco dopo i sensi dopo il violento linciaggio ricevuto durante una rissa. Lope rassicurerà Tono che si trova all'interno della casa parrocchiale, non volendo dirgli che è a due passi da Simona.

Vera accetterà di aiutare il cuoco a prendersi cura del nuovo ospite.

Leocadia, invece, diventerà la padrona de La Promessa, prendendo il posto lasciato vacante da Cruz in galera per la morte di Jana. Alonso scoprirà che la darklady ha preso possesso della camera della marchesa. La madre di Angela confiderà all'uomo che nella sua camera non può più rimanere a causa di una copiosa perdita d'acqua.

Il dottor Gamarra perde la vita

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ferveranno i preparativi per il matrimonio tra Martina e Jacobo. Il conte di Ayala, intanto, farà recapitare una lettera inquietante alla tenuta, con una novità riguardante il dottor Gamarra che si era preso cura di Jana fino al suo decesso.

La notizia della morte del medico farà in breve tempo il giro di tutta La promessa. Curro sospetterà che l'uomo sia rimasto coinvolto in un incidente provocato da qualcuno che non voleva che rivelasse dettagli sulla scomparsa di Jana.

Infine Petra apparirà sempre più intenzionata a licenziare Maria, che apparirà molto giù di morale a causa della morte di Jana. I maggiordomi avviseranno la domestica dei pericoli in cui sta andando incontro per il suo comportamento e per questo la inviteranno a tornare a lavorare.

Curro ha chiesto ospitalità a Ramona dopo essere stato ripudiato da Alonso

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La Promessa andati in onda ad inizio gennaio su Rete 4, Lorenzo de La Mata ha fatto in modo che Alonso rivelasse durante un pranzo di aver ripudiato Curro per mantenere il suo titolo nobiliare.

I più giovani hanno protestato contro la decisione del marchese, rivelatosi suo padre biologico. Romulo, invece, ha avvertito la servitù di quanto successo a Curro (Xavi Lock), che nel frattempo ha chiesto ospitalità a Ramona. Il giovane è apparso deciso a indagare sulla morte della sorella Jana.

Il sergente Burdina, invece, ha informato Alonso che Cruz rischierà la pena capitale, consigliandogli di assumere un bravo avvocato.