Le anticipazioni de La Promessa annunciano l’arrivo di una lettera inquietante alla tenuta e il decesso misterioso di uno dei protagonisti. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 12 a domenica 18 gennaio alle 19:45 su Rete 4, Ayala tornerà a farsi vivo con una missiva alquanto spaventosa. Intanto, il dottor Gamarra perderà la vita in circostanze misteriose, alimentando i sospetti di Curro. Spazio anche alle vicende di Leocadia, che entrerà di nascosto nella stanza di Cruz e verrà sorpresa da Alonso.

A La Promessa arriva una lettera di Ayala

A La Promessa arriverà una lettera destinata a creare scalpore. Si tratterà infatti di una missiva scritta dal conte Ignacio De Ayala, il cui contenuto sarà alquanto inquietante e getterà nuove preoccupazioni sugli abitanti della tenuta. Tuttavia, i terribili momenti vissuti di recente con la morte di Jana verranno riaccesi da un’ulteriore tragica notizia, destinata a gettare nuove ombre e mistero sul delitto della moglie di Manuel. Alla tenuta, infatti, giungerà la comunicazione della morte misteriosa del dottor Gamarra, il medico che si era preso cura di Exposito dopo la sparatoria. Curro sarà subito in allarme, convinto che dietro il decesso di Gamarra ci sia qualcosa di più e ritenendo poco credibile l’ipotesi di un semplice incidente: temerà invece che si tratti di un omicidio.

Alonso sorprende Leocadia nella stanza di Cruz

Nel frattempo, Leocadia acquisirà sempre più potere a La Promessa, al punto da arrivare a prenderne il controllo grazie anche all’appoggio di Petra. Quest’ultima, intanto, sarà ancora indecisa se licenziare Maria Fernandez. Leocadia si introdurrà di nascosto nella camera di Cruz, ma verrà sorpresa da Alonso, che pretenderà da lei spiegazioni sulla sua presenza nella stanza di sua moglie. La donna chiuderà la questione con il marchese sostenendo che nella sua camera c’è una perdita d’acqua, ma sarà solo una scusa, poiché non avrà alcuna intenzione di andarsene. Ci sarà spazio anche per Antonio, che verrà trovato da Samuel privo di sensi, mentre Lope indagherà sul conto del ragazzo per scoprire se sia davvero il figlio di Simona.

Spazio infine anche alle vicende di Martina e Jacobo, che continueranno i preparativi per le loro nozze.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana è morta

Nelle precedenti puntate de La Promessa trasmesse su Rete 4, Jana è deceduta dopo essere rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco. Curro e Manuel sono stati distrutti dal dolore e, in aggiunta, il fratello di Exposito ha ricevuto una grande delusione dal suo vero padre, Alonso. Il marchese, infatti, dopo avere scoperto che Curro in realtà è Marcos e averlo abbracciato, è stato costretto a ripudiarlo su ordine della casa reale per non perdere il suo titolo nobiliare e tutti i privilegi derivanti dalla casata.