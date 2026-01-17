Negli episodi de La Promessa in onda dal 18 al 24 gennaio, Curro cadrà da cavallo e quando scoprirà che la sua sella è stata manomessa, si prodigherà per scoprire chi ha tentato di ucciderlo.

Petra, invece, non licenzierà più Maria, mentre Manuel e Martina esorteranno Catalina a farsi visitare da un medico e ad incontrare Adriano.

Jacobo perde i sensi

Maria ormai sarà destinata al licenziamento. Lope, Teresa e Vera confideranno in Padre Samuel, l'unico che potrebbe convincere la governante a tornare indietro sulle sue scelte. Ed è quello che avverrà, visto che alla fine Petra non manderà via Fernandez.

Intanto Alonso si mostrerà preoccupato per l'assenza di Manuel, che all'improvviso tornerà nella tenuta. Inoltre Romulo non tollererà più che Antonio sia nel palazzo, senza che la madre ne fosse a conoscenza e pertanto vorrà avere spiegazioni da Vera e Lope.

Nel frattempo Curro durante il picnic all'aperto sfiderà a cavallo Jacobo, che cadrà e perderà i sensi. Lorenzo si proporrà di duellare al suo posto, ma De La Mata finirà per terra e si accorgerà che la sua sella è stata manomessa. Baeza non si capaciterà di come uno esperto come Curro possa avere perso il controllo del cavallo e chiederà spiegazioni a Pia, ma anche Manuel vorrà sapere cosa è successo veramente.

Manuel rimane nella tenuta

Simona scoprirà che Antonio è nella tenuta, ma lui non vorrà vederla assolutamente.

Alonso comunque permetterà al ragazzo di restare nel palazzo per potersi chiarire con la madre e Padre Samuel organizzerà un incontro tra i due. Intanto Curro accuserà qualche dolore alla spalla, ma il suo unico scopo sarà quello di scoprire chi ha voluto ucciderlo.

Nel frattempo Manuel annuncerà che non andrà più via. In tutto questo, il marchesino e Martina esorteranno Catalina a farsi visitare da un medico e confideranno che possa incontrarsi con Adriano. La ragazza però non vorrà fare nessuna delle due cose. Teresa, invece, annuncerà a Samuel che Maria potrebbe lasciare presto la tenuta, mentre Curro dirà a Pia che ha in mente un modo per scoprire chi ha ucciso Jana e che è necessario riesumare il corpo.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Curro si è mostrato sempre più certo del fatto che il dottor Gamarra sia stato ucciso. Inoltre Teresa ha esortato Petra a non mandare via Maria dalla tenuta.

Leocadia, invece, è diventata la padrona incontrastata della tenuta, mentre Pia non ha gradito che Ana si sia in qualche modo riavvicinata a Ricardo.