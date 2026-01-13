Le anticipazioni de La Promessa che vanno dal 19 al 25 gennaio 2026 rivelano che Curro avrà un brutto incidente durante una gara al galoppo contro Jacobo, salvo poi scoprire che la cosa potrebbe non essere stata del tutto accidentale. Vera andrà a trovare il figlio di Pia, Diego, ma quest'ultimo sparirà generando molta preoccupazione nei suoi cari. La morte di Jana continuerà a scuotere parecchio i protagonisti, specie Maria Fernandez, che non riuscirà a capacitarsi per quanto accaduto. Curro sarà intenzionato più che mai a scoprire cosa sia successo a Jana, così proporrà a Pia di riesumare il suo corpo.

Curro cade da cavallo a La Promessa, poi scopre che la sella sarebbe stata manomessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, vedremo che Leocadia organizzerà un picnic con Lorenzo Jacobo e Angela. Quella che sarebbe dovuta essere una giornata piacevole e rilassante, però, sfocerà quasi in tragedia. Lorenzo proporrà a Curro di fare una sfida a cavallo contro Jacobo. Curro, malgrado sia esperto di galoppo, cadrà da cavallo, finendo per farsi piuttosto male. Successivamente, poi, il valletto farà una scoperta alquanto inquietante, ovvero, si renderà conto che la cinghia al di sotto della sella sia stata tagliata. Questo, dunque, gli farà sorgere il sospetto che qualcuno l'abbia manomessa con l'intenzione di procurargli l'incidente stesso.

Diego scompare, ma poi viene ritrovato da Ana, Curro vuole riesumare il corpo di Jana

Le anticipazioni della settimana che va fino al 25 gennaio de La Promessa, poi, rivelano che Vera andrà a trovare il figlio di Pia, Diego, durante una visita a Luján. Al suo ritorno informerà Lope, Candela e a Teresa che Diego è scomparso. Quest'ultimo, però, verrà ritrovato da Ana, la quale lo riporterà a casa tenendolo tra le braccia. La morte di Jana continuerà ad essere un chiodo fisso per molti. Maria Fernandez sarà ancora molto triste per l'accaduto, fino al punto da caldeggiare l'ipotesi di lasciare La Promessa. Curro, infine, comunicherà a Pia la sua intenzione di riesumare il corpo di Jana che, a suo avviso, è l'unico modo per riuscire a scoprire cosa le sia successo davvero.

Maria riesce ad evitare il licenziamento

Padre Samuel e Lope, intanto, accoglieranno di nascosto a La Promessa Antonio, il figlio di Simona. Don Romuloi, stizzito, interrogherà Lope e Vera sulla presenza del giovane alla tenuta. Donna Petra sarà sempre più intenzionata a licenziare Maria, tuttavia, grazie all'intercessione di Simone, arriverà a cambiare idea e deciderà di offrire un'ultima opportunità alla donna. Tutti alla tenuta, così, riaccoglieranno la protagonista. Adriano si riproporrà a Catalina, ma quest'ultima lo respingerà. A nulla, infatti, serviranno i tentativi di Manuel di dissuadere la donna dalla sua posizione. Quest'ultimo, inoltre, informerà la sua famiglia della decisione di non andare più in Italia.

Cosa emergerà dalla riesumazione del corpo di Jana?

Nelle puntate de La Promessa che andranno in onda dal 19 al 25 gennaio 2026, Curro e Pia decideranno di riesumare il corpo di Jana. I due saranno sempre più convinti che ci sia molto altro dietro la sua morte. In effetti, i loro sospetti verranno confermati in quanto faranno una scoperta clamorosa notando dei dettagli sulla pelle della donna, fatto che porterà alla luce un oscuro segreto che coinvolgerà un protagonista della tenuta.